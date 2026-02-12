Tras el temporal, mejora el tiempo en la región de Salto Grande: así estará el fin de semana largo de Carnaval

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes ya no se prevén lluvias, aunque la jornada se presentará con abundante nubosidad. El alerta por tormentas finalmente no se hizo sentir en cuanto a vientos intensos, aunque sí se registraron precipitaciones en la región, algo esperado y necesario tras la prolongada sequía del verano.

Además, las lluvias trajeron alivio luego de varios días de calor agobiante que se venían registrando en el norte entrerriano.

Para este viernes se anuncia una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29, con cielo mayormente nublado, humedad elevada —que rondará el 97%— y vientos en calma.

Buenas perspectivas para el fin de semana largo

Con una importante reserva hotelera en Entre Ríos y especialmente en los destinos turísticos de la costa del río Uruguay, la evolución del clima era una de las principales incógnitas para el sector.

De acuerdo al SMN, el sábado se presentará con una mínima de 22 grados y una máxima de 28, cielo mayormente nublado pero sin lluvias, lo que permitirá el normal desarrollo de actividades al aire libre y eventos programados por Carnaval.

El domingo comenzará a registrarse un ascenso de temperatura, con una mínima de 24 grados y una máxima de 30. Para esa jornada se anticipan bajas probabilidades de precipitaciones.

El lunes continuará la tendencia en alza, con una mínima de 21 grados y una máxima de 33, bajo un cielo algo nublado.

En tanto, el martes se espera que la escalada térmica se mantenga, con valores que irán desde los 22 grados de mínima hasta los 34 de máxima, consolidando un escenario de calor típico de la temporada estival.

De esta manera, tras el temporal, el panorama climático aparece favorable para el desarrollo del fin de semana largo, con temperaturas en ascenso y escasas probabilidades de lluvias en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas