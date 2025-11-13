7PAGINAS

Miércoles 12 de noviembre de 2025
Tras gestiones del Intendente Bravo llega un nuevo Móvil Policial para Federación

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, junto al Jefe Departamental de Policía Héctor Riquelme, participó en la tarde de este martes, de una reunión por videoconferencia con el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

En la oportunidad, se anunció la entrega de una nueva unidad móvil policial para la ciudad de Federación, en el marco de un acto, realizado en Paraná, de entrega vehículos para distintas dependencias policiales de la provincia.

Esto ocurre luego de las gestiones realizadas previamente por el Presidente Municipal ante las autoridades provinciales, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en nuestra ciudad.

Posteriormente, el Intendente y el Jefe Departamental mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron distintos temas vinculados a la seguridad local, evaluando además la posibilidad de poner en funcionamiento el próximo año un nuevo destacamento policial en Zona Norte, para el cual se estableció un compromiso de colaboración sujeto a las condiciones económicas del municipio.

Fuente: prensa municipal