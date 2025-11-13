Tras gestiones del Intendente Bravo llega un nuevo Móvil Policial para Federación

En la oportunidad, se anunció la entrega de una nueva unidad móvil policial para la ciudad de Federación, en el marco de un acto, realizado en Paraná, de entrega vehículos para distintas dependencias policiales de la provincia.

Esto ocurre luego de las gestiones realizadas previamente por el Presidente Municipal ante las autoridades provinciales, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en nuestra ciudad.

Posteriormente, el Intendente y el Jefe Departamental mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron distintos temas vinculados a la seguridad local, evaluando además la posibilidad de poner en funcionamiento el próximo año un nuevo destacamento policial en Zona Norte, para el cual se estableció un compromiso de colaboración sujeto a las condiciones económicas del municipio.

Fuente: prensa municipal