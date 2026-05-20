Tras la denuncia por presencia de roedores, el Hospital Masvernat reforzó el control de plagas y hubo cruces políticos

La denuncia original: alarma por «invasión» de ratas

El conflicto tomó estado público este lunes, cuando trabajadores del principal nosocomio del norte entrerriano —quienes solicitaron resguardar su identidad por temor a represalias— se comunicaron con la redacción de 7Páginas para manifestar su profunda preocupación. Aportando registros fotográficos y fílmicos, describieron que la presencia de estos vectores dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una constante en pasillos, salas de espera y sectores operativos.

“Salen de todos lados, y algunas son de un tamaño considerable que de verdad da miedo”, confió un empleado a este medio. Ante la persistencia del inconveniente, el personal intentaba mitigar la situación con cebos caseros, advirtiendo que las acciones internas eran insuficientes para un predio de tales dimensiones.

El reclamo encendió alertas epidemiológicas inmediatas debido al riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas graves como el hantavirus y la leptospirosis, en un contexto nacional de estricta vigilancia sanitaria.

Repercusión legislativa

La filtración del caso no tardó en trasladarse al plano político. Este martes, el diputado provincial peronista Enrique Cresto presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, instando de manera «urgente» al Gobierno provincial y al Ministerio de Salud a ejecutar un Plan Integral de Prevención, Control, Desinfección y Erradicación de Roedores en todos los efectores públicos del territorio entrerriano.

Basándose explícitamente en la información periodística publicada por este medio, Cresto fundamentó: “Los hospitales y centros de salud son ámbitos que deben reunir condiciones óptimas de limpieza, bioseguridad y mantenimiento. La presencia de roedores potencia la posibilidad de transmisión de infecciones vinculadas a vectores, lo que vuelve indispensable extremar las medidas en toda la provincia”.

La respuesta oficial: la Dirección del Masvernat asegura que se reforzó el protocolo

En tal sentido, este miércoles, la Dirección del Hospital Delicia Concepción Masvernat emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la población y explicar los procedimientos que se están ejecutando en el edificio.

Desde la institución confirmaron que, ante la contingencia, se procedió a realizar las acciones correspondientes de fumigación y desratización, asegurando que estas tareas forman parte de los protocolos preventivos y periódicos de higiene que se implementan de forma permanente.

«Se reforzaron las tareas de monitoreo y saneamiento en los distintos sectores, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de salubridad y seguridad tanto para pacientes como para trabajadores y visitantes», expresaron las autoridades del nosocomio.

Finalmente, el comunicado concluye afirmando el compromiso del hospital con el cuidado de la salud pública: «Entendemos la preocupación que puede generar este tipo de situaciones y reafirmamos nuestro compromiso para mantener los estándares sanitarios correspondientes en una institución de alta complejidad y circulación permanente de personas». La Dirección aseguró que mantendrá la supervisión sobre las medidas preventivas para preservar el correcto funcionamiento de todos los servicios.

Redaccion de 7Paginas