Tras la lluvia del miércoles, cómo estará el jueves en Concordia y la región

Luego de un cierre de miércoles inestable, donde la lluvia se hizo presente en distintos sectores de Concordia y la región de Salto Grande, el buen tiempo vuelve a ganar protagonismo. Según el reporte oficial, las nubes se retirarán para dar paso a una jornada con condiciones climáticas ideales para las actividades al aire libre.

Mañana otoñal y tarde agradable

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el regreso de los días soleados. La jornada comenzará con una temperatura mínima de 12 grados, lo que marcará nuevamente una mañana fresca y con ese aire otoñal que se venía sintiendo en la semana.

Con el correr de las horas, el sol ayudará a que la temperatura ascienda hasta alcanzar una máxima de 22 grados. Se espera un cielo completamente despejado durante toda la jornada, brindando una amplitud térmica muy confortable.

Datos destacados para el jueves:

Estado del cielo: Despejado.

Humedad: 74%.

Vientos: Leves del sector Oeste a solo 2 km/h, lo que generará un ambiente de calma total.

De esta manera, el breve periodo de inestabilidad del miércoles queda atrás, abriendo paso a un jueves de buen clima que se mantendría en línea con lo previsto para el resto de la semana en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas