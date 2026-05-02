Tras la lluvia, llega el frío: así estará el tiempo el resto del fin de semana largo en Concordia y la zona

Después del paso de la inestabilidad y las lluvias que marcaron el inicio del viernes, el tiempo en Concordia y sus alrededores comenzó a presentar condiciones de estabilidad, aunque acompañadas por una masa de aire frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el resto del fin de semana largo se caracterizará por ser fresco pero mayormente soleado.

Sábado ventoso y fresco

La jornada de este sábado inició con un marcado descenso térmico y ráfagas de viento del sector Sur a 26 km/h. Con una humedad que bajó considerablemente hasta el 55%, la mínima se ubicó en los 14°C, mientras que la máxima no superará los 20°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado, brindando un respiro tras el mal tiempo del viernes.

Domingo: atención con la mínima

Para quienes tengan actividades programadas al aire libre el domingo, se recomienda salir abrigados. Se anuncia una mañana muy fría, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 6°C.

Sin embargo, el sol será el protagonista de la jornada:

Máxima: Alcanzará los 20°C.

Condiciones: Cielo completamente despejado.

Perspectiva: Un clima ideal para disfrutar de la costanera, los parques o los eventos deportivos como el TC2000, siempre y cuando se tenga en cuenta la baja temperatura de las primeras horas.

De esta manera, la región de Salto Grande se prepara para cerrar el descanso de mayo con condiciones de buen tiempo, aire seco y temperaturas típicas de la temporada otoñal.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas