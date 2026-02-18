7PAGINAS

Miércoles 18 de febrero de 2026
Tras la modificación de la ordenanza tributaria, piden a los vecinos retirar las boletas de ABL y TSS

Luego de la sesión extraordinaria realizada este martes, en la que el Concejo Deliberante de Federación aprobó una modificación en la escala de las tasas correspondientes a ABL y TSS, desde la Municipalidad de Federación informaron que los contribuyentes deberán retirar las nuevas boletas con la liquidación actualizada.
Según se indicó a 7Paginas, a partir del 23 de febrero estarán disponibles las boletas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y TSS (Tasa de Servicios Sanitarios) con los valores ajustados conforme a la reciente modificación de la ordenanza tributaria.

Dónde y cómo retirarlas

Las boletas podrán retirarse en la Oficina de Rentas, ubicada en el edificio municipal, en el horario de 7 a 13 horas.

Además, quienes lo prefieran podrán solicitarlas de manera remota a través de WhatsApp al número 3456 575828 o por correo electrónico a rentas@federacion.gob.ar

Qué deben hacer quienes ya pagaron

Desde el área de Rentas aclararon que aquellos vecinos que ya hayan efectuado el pago deberán presentarse con el ticket correspondiente, a fin de realizar los trámites administrativos que sean necesarios ante la actualización del esquema tributario.

De esta manera, el municipio avanza en la aplicación de la nueva escala aprobada por el cuerpo legislativo local, solicitando la colaboración de los contribuyentes para regularizar su situación conforme a la normativa vigente.