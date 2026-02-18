Tras la modificación de la ordenanza tributaria, piden a los vecinos retirar las boletas de ABL y TSS

Según se indicó a 7Paginas, a partir del 23 de febrero estarán disponibles las boletas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y TSS (Tasa de Servicios Sanitarios) con los valores ajustados conforme a la reciente modificación de la ordenanza tributaria.

Dónde y cómo retirarlas

Las boletas podrán retirarse en la Oficina de Rentas, ubicada en el edificio municipal, en el horario de 7 a 13 horas.

Además, quienes lo prefieran podrán solicitarlas de manera remota a través de WhatsApp al número 3456 575828 o por correo electrónico a rentas@federacion.gob.ar

Qué deben hacer quienes ya pagaron

Desde el área de Rentas aclararon que aquellos vecinos que ya hayan efectuado el pago deberán presentarse con el ticket correspondiente, a fin de realizar los trámites administrativos que sean necesarios ante la actualización del esquema tributario.

De esta manera, el municipio avanza en la aplicación de la nueva escala aprobada por el cuerpo legislativo local, solicitando la colaboración de los contribuyentes para regularizar su situación conforme a la normativa vigente.