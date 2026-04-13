Tras la quinta, Alberdi sigue arriba

César Nuñez convirtió el gol de Alberdi y al rato nomás igualó Leandro Rapuzzi, en contra, para los de “Consti”. El marcador iba a permanecer estable durante el resto del partido, pese a intentos de cada bando.

Para Constitución también fue interesante negocio porque quedó como escolta del puntero en el campeonato.

Antes de ese partido, en el mismo Estadio de Concordia, se vieron las caras dos viejos conocidos como Salto Grande y La Bianca, quienes no pudieron quebrar el cero en discreto partido. El equipo de Mario Delduca sigue siendo también otro de los escoltas del campeonato con 7 puntos.

El sábado, San Lorenzo consiguió su primer triunfo en este Apertura al ganarle a Santa María por 1 a 0, con gol conseguido por Santiago Sánchez. El “Santo” perdió la chance de subir a puestos de vanguardia con esta derrota.

Volviendo al domingo, en Cancha de Libertad el local recibió a 9 de Julio de Colonia Ayuí donde hizo su presentación como DT Silvio Naser. No fue la mejor de las presentaciones porque Libertad no tuvo reparos en golearlo 4 a 1, en partido que dominó prácticamente de principio a fin.

La apertura del marcador, cuando todo era del Lobo, llegó a los 13 minutos con un tiro libre ejecutado por Nahuel González desde la izquierda. El remate del volante fue a media altura, tratando de encontrar alguna pierna que desvíe el balón. Pero nada de esto ocurrió, ello desorientó al arquero Oviedo y la pelota se metió en el arco.

El dominio de Libertad continuó y cada llegada era una señal de alerta para la defensa del Nueve. Así, a los 26 le pusieron una pelota en cortada a Marcelo Benítez quien le ganó a la defensa y cuando salía el arquero definió magistralmente picándosela por encima para que el balón pegue en el travesaño y se meta.

A esa altura, 9 de Julio sentía el impacto de ser dominado y del resultado, aunque tuvo algunas llegadas por descuido de la defensa del local. Y justamente al comenzar el segundo tiempo se vio otra versión de la visita, porque arrancó como dominador del juego, creó situaciones, en una de ellas provocó gran tapada de Valentín Príncipi y por un rato tuvo a Libertad casi sin salir de su área. Pero a los 16 un gran pase de Leandro Langenheim encontró corriendo a Enzo Galarza que punteó justo la pelota cuando se le venía el arquero y la puso contra el palo derecho para el 3-0. Fue un mazazo para los visitantes, quienes estaban para el descuento y se encontraron con goleada en contra.

Igual siguieron buscando y el árbitro Stéfano Espíndola vio una mano extendida en el área de Libertad y cobró penal para 9 de Julio. Lucas Oviedo lo cambió por gol engañando a Príncipio y ahora 1-3.

Pero Libertad jugaba con la tranquilidad del resultado y del trámite a su favor, por lo que manejó el partido de contragolpe y tuvo al menos tres situaciones para convertir el cuarto. Y tuvo que esperar hasta los 44 para ello, cuando en una buena jugada fue Leandro Langenheim el que pudo definir y poner las cosas definitivamente 4-1. Antes, a los 21, habían visto la roja Rodrigo Piana, de 9 de Julio, y Enzo Galarza, de Libertad por agresión mutua y los dos equipos terminaron con diez jugadores.

Libertad se fue con la buena sensación de volver al triunfo mientras que Silvio Naser se fue sabiendo que hay mucho trabajo por hacer en el plantel para recuperarlo, aunque mostró visos de que hay jugadores para ello.

Por último, en La Bianca Colegiales y Real Concordia empataron 1 a 1 en accidentado partido. Brian Sosa hizo el gol de Real y ya con tiempo cumplido fue Junior Trinidad el que igualó para Cole. El partido estuvo parado varios minutos porque tras la igualdad de Cole se armó una casi batahola entre jugadores, donde volaron trompadas y miles de insultos. Así, el árbitro decidió las expulsiones de Lucas Menguez e Ignacio Espinosa, de Cole y Real respectivamente.

Nota: Recordemos que de la fecha 4 hay cuatro partidos pendientes que la Liga deberá reprogramar, ya que los mismos tenían fecha entre semana anterior y el mal clima impidió que se jueguen. Los partidos son Comunicaciones ante Constitución, La Bianca vs. Nebel, San Lorenzo vs. Salto Grande y Libertad vs. Colegiales. Hay un rumor que indica que los mismos podrían jugarse este fin de semana. Como está el Superclásico entre River y Boca la Liga haría jugar esos partidos solamente , dejando la fecha 6 para el fin de semana del 25 y 26 de abril. Veremos.

RESULTADOS FECHA 5

Santa María 0 – San Lorenzo 1.

Libertad 4 – 9 de Julio 1.

Colegiales 1 – Real Concordia 1.

Salto Grande 0 – La Bianca 0.

Constitución 1 – Alberdi 1.

A programar: Nebel vs. Comunicaciones.

Posiciones: Alberdi 8, Constitución, Santa María y Salto Grande 7, Libertad y La Bianca 6, Real Concordia, Colegiales y San Lorenzo 5, 9 de Julio y Comunicaciones 3, Nebel 0.

FECHA 6

9 de Julio vs. Constitución.

Alberdi vs. Nebel.

Comunicaciones vs. Salto Grande.

La Bianca vs. Santa María.

San Lorenzo vs. Colegiales.

Real Concordia vs. Libertad.

En la imagen: Formación de Libertad que goleó a 9 de Julio.

Por Edgardo Perafan