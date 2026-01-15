Tras la reunión con Frigerio, Azcué afirmó: “No hay crecimiento posible sin un Estado ordenado, sin estructuras eficientes y sin cuentas públicas equilibradas”

Tal como informó oportunamente 7Paginas, el encuentro se llevó a cabo en Casa de Gobierno y tuvo como eje central el análisis de los principales lineamientos del proceso de racionalización del gasto público, el fortalecimiento de la inversión en infraestructura y la planificación a largo plazo, tanto a nivel provincial como municipal.

Durante la reunión, Azcué expuso el proceso de optimización del Estado municipal que se encuentra en marcha, orientado a equilibrar las cuentas públicas y mejorar la capacidad de inversión del municipio. En ese marco, el jefe comunal subrayó que la gestión actual está impulsando un cambio de paradigma en la administración de los recursos.

“Estamos llevando adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de Concordia con fondos propios, gracias a una administración más eficiente del gasto. En 2026 destinaremos el 20 % del presupuesto a la inversión en obras. Nuestro objetivo es avanzar progresivamente hasta llegar al 35 %, un estándar similar al que aplican las ciudades más desarrolladas del país y la región”, señaló Azcué.

El intendente remarcó que este proceso resulta clave para transformar la realidad de numerosos barrios y mejorar la calidad de vida de los vecinos, a partir de una mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales.

Asimismo, durante el encuentro se analizaron las obras y proyectos estratégicos que el municipio impulsa en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, además de distintas iniciativas que se desarrollarán de manera articulada entre la provincia y la ciudad de Concordia.

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio ratificó su acompañamiento a los procesos de ordenamiento del Estado, racionalización del gasto y equilibrio de las cuentas públicas, a los que definió como condiciones indispensables para el desarrollo. “No hay crecimiento posible sin un Estado ordenado, sin estructuras eficientes y sin cuentas públicas equilibradas. Achicar lo que no funciona y administrar con responsabilidad es lo que permite liberar recursos para invertir en infraestructura, mejorar servicios y planificar con visión de futuro”, afirmó el mandatario.

Frigerio también destacó que este rumbo fue asumido desde el inicio de su gestión y forma parte de una concepción de Estado que valora a los trabajadores, fortalece las instituciones y promueve reglas claras, previsibilidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

El encuentro ratificó la agenda de trabajo común entre la provincia y el municipio de Concordia, centrada en el ordenamiento del Estado, la inversión sostenida en infraestructura y una planificación estratégica de largo plazo orientada al desarrollo de la ciudad.