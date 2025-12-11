Tras largos años de espera, avanza la llegada de la red de agua potable al barrio Pampa Soler

El proyecto prevé la instalación de unos 1.400 metros de cañería diseñada para garantizar caudal y presión adecuados, con una inversión cercana a los 80 millones de pesos. La intervención se basa en estudios técnicos realizados por profesionales del EDOS y se complementa con trabajos previos ejecutados durante el año, como empalmes a redes principales y el recambio de válvulas estratégicas.

La obra no solo permitirá mejorar el abastecimiento en Pampa Soler, sino que también impactará positivamente en la red del barrio La Bianca, con el que se encuentra interconectado. Se trata de una solución largamente esperada, especialmente por los problemas crónicos de baja presión y falta de infraestructura básica que atraviesa esta zona del noroeste concordiense.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia de esta intervención dentro del paquete de inversiones que se ejecuta actualmente. “Esto forma parte de una inversión de 200 millones de pesos en distintos puntos de la ciudad, como los barrios Los Pájaros, Llamarada y Las Viñas. En este caso, se trata de una obra que viene a responder a un reclamo histórico de los vecinos de Pampa Soler y parte de La Bianca, que desde hace muchos años sufren dificultades con la provisión de agua potable”, remarcó.

El interventor del EDOS, Javier del Cerro, señaló que se trata de una obra prevista desde hace tiempo y que se está ejecutando con recursos y maquinaria propia. “El presupuesto ronda los 80 millones de pesos e incluye trabajos complementarios como el cruce por Avenida Independencia. A partir de la próxima semana, los vecinos comenzarán a notar una mejora en la presión de agua”, anticipó.

Por su parte, el responsable del área de Estudios y Proyectos del organismo, Nicolás Leal, detalló que los trabajos consisten en la colocación de cañería PVC 160 a lo largo de aproximadamente 1.400 metros. “Este proyecto surge a partir de un análisis técnico realizado durante el invierno, donde se verificaron presiones muy bajas en todo el barrio y una evidente falta de infraestructura básica”, explicó.

