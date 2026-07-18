Tras las 12 horas sin luz en Concordia, Salto Grande aclaró que la represa operó con normalidad durante el temporal

Luego del prolongado corte de energía que mantuvo a Concordia sin servicio eléctrico durante casi 12 horas, la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande emitió un comunicado en el que aclaró que el Complejo Hidroeléctrico operó con total normalidad durante el temporal que afectó este sábado a gran parte de Entre Ríos.

La explicación oficial fue brindada a 7Paginas y surge luego del informe difundido por la Cooperativa Eléctrica de Concordia, que había atribuido la interrupción del suministro a fallas en las líneas de abastecimiento provenientes de Salto Grande como consecuencia de las intensas condiciones meteorológicas.

La aclaración de Salto Grande

Desde el organismo binacional señalaron que, a las 03:06 de la madrugada, se produjeron recierres exitosos de las líneas de 500 kV pertenecientes al sistema de transmisión de Salto Grande, manteniéndose operativo en todo momento el denominado cuadrilátero de transmisión.

Posteriormente, a las 03:32, se registró una falla en las líneas de 132 kV que parten desde la estación transformadora Salto Grande Argentina y que son operadas por otros prestadores del servicio eléctrico.

En ese sentido, la CTM remarcó que las cuatro subestaciones y los transformadores del Complejo Hidroeléctrico continuaron funcionando normalmente, sin registrar inconvenientes durante el evento climático.

Árboles caídos y daños en las líneas

El informe agrega que, de manera simultánea, personal técnico de Salto Grande realizó recorridas por las líneas de transmisión de 500 kV para verificar el estado de las instalaciones.

Durante esas inspecciones se detectaron árboles caídos y distintos puntos de falla sobre las líneas de 132 kV, como consecuencia de las intensas ráfagas de viento que acompañaron el temporal.

Además, el organismo informó que utilizó equipos propios y drones para identificar otros sectores dañados, permitiendo avanzar en las tareas de reparación y en la restitución del servicio, que comenzó alrededor de las 15 horas.

El sistema hidroeléctrico siguió funcionando

Desde la CTM enfatizaron que el Sistema de Transmisión del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande permaneció plenamente operativo durante todo el episodio climático.

Asimismo, indicaron que el organismo colaboró con recursos humanos, logística y equipamiento para acelerar la normalización del servicio eléctrico, trabajando de manera coordinada con autoridades provinciales, municipales y las empresas prestadoras del servicio.

Qué había informado la Cooperativa Eléctrica

Horas antes, la Cooperativa Eléctrica de Concordia había comunicado a 7Paginas que la ciudad permaneció sin energía desde aproximadamente las 3:15 de la madrugada hasta las 15:30, debido a la falta de abastecimiento provocada por fallas en las líneas provenientes de Salto Grande.

La entidad explicó que, además de la interrupción del suministro desde el norte, tampoco fue posible recibir energía desde el sur, a través del sistema que llega desde Colonia Elía, dejando fuera de servicio ambas vías de alimentación eléctrica.

En su informe, la Cooperativa sostuvo que el fuerte temporal ocasionó daños sobre las líneas de abastecimiento y provocó la caída de árboles, postes y otros elementos que afectaron la red de distribución local.

Con la aclaración difundida por Salto Grande, quedó establecido que el Complejo Hidroeléctrico mantuvo su funcionamiento normal, mientras que las fallas se localizaron en las líneas de 132 kV operadas por otros prestadores, infraestructura que resultó severamente afectada por el fenómeno meteorológico registrado durante la madrugada del sábado.