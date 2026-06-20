Tras las fuertes críticas, la Policía de Federación realizó varios allanamientos y detuvo a cuatro personas vinculadas al narcomenudeo

En este complejo panorama, la Policía y la Justicia local reaccionaron con un amplio despliegue operativo durante las últimas horas.

Investigación y despliegue coordinado

A raíz de una investigación llevada adelante por la División Drogas Peligrosas Federación, bajo la dirección de la Fiscalía local a cargo de la Dra. Josefina Penón, se ejecutaron diversos allanamientos, requisas personales y vehiculares en distintos puntos de la ciudad por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

Las medidas judiciales contaron con el apoyo y la colaboración de personal de las Delegaciones de Drogas Peligrosas de Chajarí y Concordia, como así también de efectivos de las Guardias Especiales de Federación y Concordia.

El detalle de los operativos y secuestros

Los procedimientos se concentraron en cuatro puntos estratégicos:

Calle Las Violetas: Se intervino en un domicilio que no registraba moradores al momento del procedimiento. Allí se secuestró una cantidad ínfima de sustancia vegetal compatible con cannabis sativa (marihuana).

Calle Santa Fe: En esta vivienda se identificó a cinco personas mayores de edad (tres hombres y dos mujeres). El personal policial procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, un envoltorio con cocaína, un envoltorio con marihuana y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses.

Inmediaciones de calles Gaucho Rivero y Enseñaras a Volar: Tras identificar a los ocupantes de la propiedad, se efectuó el secuestro de cuatro teléfonos celulares, un motovehículo marca Honda (modelo Navy) y un arma de aire comprimido modificada para calibre .22, marca Krico.

Calle Chaco, casi Av. Alem: Se llevó a cabo una requisa personal y vehicular sobre un automóvil Volkswagen Golf en el que se trasladaban dos hombres mayores de edad. En el lugar se incautaron tres envoltorios de marihuana, quince envoltorios de cocaína, un arma de plástico no apta para el disparo, un televisor de 32 pulgadas, dos teléfonos celulares y el rodado en cuestión.

Cuatro detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado global de los operativos, las fuerzas de seguridad lograron incautar sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, dispositivos de comunicación, armas y vehículos, elementos considerados de vital interés para el avance de la causa.

Desde la fuerza policial se confirmó a 7Páginas que cuatro hombres mayores de edad fueron detenidos y permanecen alojados en la dependencia policial, quedando a disposición exclusiva de la Fiscalía Local para continuar con las actuaciones legales correspondientes.