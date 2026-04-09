Tras las gestiones de Frigerio: analizan relocalizar la megaplanta de HIF Global en Paysandú para destrabar el conflicto con Argentina

En un giro estratégico que busca garantizar la viabilidad de lo que podría ser la mayor inversión en la historia de Uruguay, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, propuso formalmente al presidente Yamandú Orsi la relocalización de la planta de combustible sintético de HIF Global dentro del mismo departamento sanducero.

El planteo, realizado este miércoles en la Torre Ejecutiva, apunta a dos objetivos centrales: optimizar la infraestructura logística del proyecto y, fundamentalmente, reducir las tensiones bilaterales con Argentina, facilitando el avance de los procesos ambientales.

La mediación de Rogelio Frigerio

Este nuevo escenario tiene como antecedente directo las gestiones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien intervino para facilitar el diálogo entre ambas naciones. Gracias a su mediación, se activaron los mecanismos de consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay, logrando un hito clave: la ciudad de Colón fue incorporada oficialmente dentro del área de estudio de impacto ambiental.

«Sería necio no analizarlo», afirmó Olivera al finalizar el encuentro, destacando que la propuesta de mover la planta a un sitio con mejores condiciones operativas representa un «elemento nuevo» y superador en la discusión técnica.

Un escenario de «ganar-ganar»

Según el intendente sanducero, el traslado no es solo una concesión diplomática hacia Entre Ríos, sino una oportunidad de mejora para el proyecto original. La relocalización permitiría:

Optimizar la infraestructura: Aprovechar mejores accesos y servicios existentes.

Acelerar los procesos: Alivianar la carga de objeciones ambientales mediante un diseño consensuado.

Fortalecer la relación binacional: Transformar un foco de conflicto en un «círculo virtuoso» de desarrollo regional.

«La señal es positiva. Se está haciendo todo para concretarlo», sostuvo Olivera, remarcando que el proyecto sigue siendo viable mientras se mantengan costos energéticos competitivos.

Inversión histórica y matriz energética

La planta de HIF Global se perfila como un pilar fundamental en la transformación de la matriz energética del Uruguay y la región. Dada la magnitud de la inversión, el gobierno nacional uruguayo evalúa la propuesta de relocalización con sumo interés.

«Aparentemente estamos todos bastante alineados», concluyó Olivera, anticipando que la decisión final podría consolidar un escenario donde todos los involucrados —Paysandú, Entre Ríos y ambos gobiernos nacionales— resulten beneficiados por el impacto económico y la generación de empleo.

Segun lo indicado a 7Paginas, la inclusión de la costa entrerriana (específicamente Colón) en los estudios de impacto ambiental es un paso obligatorio bajo las normativas de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para obras de esta envergadura sobre el recurso compartido.