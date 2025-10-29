7PAGINAS

Miércoles 29 de octubre de 2025
Tras las lluvias, mejora el tiempo en la región de Salto Grande, aunque el ambiente sigue fresco

Luego de un martes marcado por la inestabilidad, el clima muestra una mejora este miércoles en Concordia y la región de Salto Grande, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien no se prevén lluvias para los próximos días, las mañanas continuarán frescas, en tanto que las temperaturas máximas irán en ascenso hacia el fin de semana.
Redacción 7Paginas

Durante este miércoles, el tiempo se presenta estable, con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 11 grados registrada en horas de la mañana. Para la tarde se espera que los valores trepen hasta los 18 grados, con viento del sur a 13 km/h y una humedad cercana al 75 %.

Pronóstico extendido

Para este jueves, el SMN anticipa una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 21 grados, con cielo parcialmente nublado y presencia de sol, lo que marcará un leve aumento térmico respecto a las jornadas anteriores.

En tanto, el viernes se presentará con condiciones más primaverales, con una mínima de 12 grados y una máxima de 24 grados, bajo un cielo algo nublado.

De esta manera, la región de Salto Grande se encamina hacia un cierre de semana con tiempo agradable y sin lluvias.

Foto: Marcelo Gonzalez

