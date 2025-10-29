Tras las lluvias, mejora el tiempo en la región de Salto Grande, aunque el ambiente sigue fresco

Durante este miércoles, el tiempo se presenta estable, con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 11 grados registrada en horas de la mañana. Para la tarde se espera que los valores trepen hasta los 18 grados, con viento del sur a 13 km/h y una humedad cercana al 75 %.

Pronóstico extendido

Para este jueves, el SMN anticipa una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 21 grados, con cielo parcialmente nublado y presencia de sol, lo que marcará un leve aumento térmico respecto a las jornadas anteriores.

En tanto, el viernes se presentará con condiciones más primaverales, con una mínima de 12 grados y una máxima de 24 grados, bajo un cielo algo nublado.

De esta manera, la región de Salto Grande se encamina hacia un cierre de semana con tiempo agradable y sin lluvias.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas