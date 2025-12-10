Tras las tormentas regresó el sol a la región de Salto Grande, pero advierten por un posible retorno de la inestabilidad

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso 7Paginas, este miércoles se presenta con buen tiempo en Concordia y la zona, con cielo algo nublado pero con amplia presencia del sol. La temperatura máxima alcanzaría los 26 grados, con una humedad del 79% y vientos del sector sur a 23 km/h, configurando una jornada agradable tras el paso del mal tiempo.

No obstante, el panorama comenzará a modificarse hacia el jueves. Para esa jornada se prevé una mínima de 18 grados y una máxima que podría trepar hasta los 30. Durante la mañana el cielo se mantendría mayormente nublado, mientras que por la tarde se anuncia un 40% de probabilidades de lluvias y tormentas aisladas, en un contexto de persistente calor.

En tanto, el cierre de la semana llegará con un viernes caluroso. Se espera una mínima de 21 grados y una máxima nuevamente cercana a los 30, con cielo mayormente nublado durante la mañana y un regreso más firme del sol hacia la tarde.

De este modo, el clima en la región continuará con características típicas de la transición hacia el verano: calor en ascenso, alternancia de sol y nubosidad, y la probabilidad latente de nuevas lluvias que podrían volver a generar inestabilidad en las próximas horas.

Foto: Marcelo Gonzalez