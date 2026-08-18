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Martes 18 de agosto de 2026
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Tras las últimas lluvias, el río Uruguay superará los 10 metros en Concordia y el embalse se acerca a los 35 metros

Según el reporte emitido por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el nivel del río en el puerto local podría alcanzar una cota máxima de 10,70 metros. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las precipitaciones continuarán hasta el jueves.
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Redacción 7Paginas

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Las persistentes precipitaciones registradas durante el inicio de esta semana en Concordia y la región del río Uruguay provocaron un incremento en los aportes al embalse de la represa de Salto Grande y una consecuente crecida en los niveles del río frente a las costas locales.

De acuerdo con el parte oficial difundido este martes a las 15 horas por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, las variables operativas del complejo hídrico se encuentran ajustadas a la contingencia climática:

Aporte y evacuación: El aporte de las últimas 24 horas alcanzó los 12.942 m³/s, mientras que el caudal evacuado a las 08:00 horas fue de 12.516 m³/s.

Previsión de caudal: Hasta las 15:00 horas de este miércoles, el caudal medio diario evacuado variará en un rango de entre 12.000 y 15.000 m³/s.

Nivel del embalse: A las 08:00 horas registró una cota de 33,86 metros, con una tendencia a ubicarse en torno a los 34,50 metros.

Cotas proyectadas en los puertos: Para el puerto de Concordia se estiman cotas mínima y máxima de 9,30 y 10,70 metros, respectivamente. En el puerto de Salto (Uruguay), los valores oscilarán entre 9,60 y 11,00 metros.

El pronóstico del tiempo: lluvias hasta el jueves y mejora hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones de inestabilidad y mal tiempo se mantendrán sobre la región durante las próximas jornadas:

Martes: Las precipitaciones registradas desde el lunes se extenderán hasta horas de la noche.

Miércoles: Se prevé una jornada fría y húmeda con temperaturas entre los 11°C de mínima y 14°C de máxima. Se estiman un 40% de probabilidad de lluvias durante el día y un 70% durante la noche.

Jueves: Descenderán las marcas térmicas con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, acompañadas por un 70% de probabilidades de lluvias fuertes a lo largo de todo el día.

Viernes: Se espera una notable mejora del tiempo con el cese de las lluvias y la reaparición del sol. La mañana comenzará fría con 9°C, pero la temperatura ascenderá rápidamente hasta alcanzar los 19°C, configurando una jornada agradable de cara al fin de semana.

Fotos: Playa Sur de Federacion

Redaccion de 7Paginas