Tras las últimas lluvias, el río Uruguay superará los 10 metros en Concordia y el embalse se acerca a los 35 metros

Las persistentes precipitaciones registradas durante el inicio de esta semana en Concordia y la región del río Uruguay provocaron un incremento en los aportes al embalse de la represa de Salto Grande y una consecuente crecida en los niveles del río frente a las costas locales.

De acuerdo con el parte oficial difundido este martes a las 15 horas por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, las variables operativas del complejo hídrico se encuentran ajustadas a la contingencia climática:

Aporte y evacuación: El aporte de las últimas 24 horas alcanzó los 12.942 m³/s, mientras que el caudal evacuado a las 08:00 horas fue de 12.516 m³/s.

Previsión de caudal: Hasta las 15:00 horas de este miércoles, el caudal medio diario evacuado variará en un rango de entre 12.000 y 15.000 m³/s.

Nivel del embalse: A las 08:00 horas registró una cota de 33,86 metros, con una tendencia a ubicarse en torno a los 34,50 metros.

Cotas proyectadas en los puertos: Para el puerto de Concordia se estiman cotas mínima y máxima de 9,30 y 10,70 metros, respectivamente. En el puerto de Salto (Uruguay), los valores oscilarán entre 9,60 y 11,00 metros.

El pronóstico del tiempo: lluvias hasta el jueves y mejora hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones de inestabilidad y mal tiempo se mantendrán sobre la región durante las próximas jornadas:

Martes: Las precipitaciones registradas desde el lunes se extenderán hasta horas de la noche.

Miércoles: Se prevé una jornada fría y húmeda con temperaturas entre los 11°C de mínima y 14°C de máxima. Se estiman un 40% de probabilidad de lluvias durante el día y un 70% durante la noche.

Jueves: Descenderán las marcas térmicas con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, acompañadas por un 70% de probabilidades de lluvias fuertes a lo largo de todo el día.

Viernes: Se espera una notable mejora del tiempo con el cese de las lluvias y la reaparición del sol. La mañana comenzará fría con 9°C, pero la temperatura ascenderá rápidamente hasta alcanzar los 19°C, configurando una jornada agradable de cara al fin de semana.

Fotos: Playa Sur de Federacion

Redaccion de 7Paginas