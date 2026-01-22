Tras reunirse con Santilli, Frigerio ratificó su apoyo a las reformas que impulsa Nación

Durante el diálogo, Frigerio destacó la importancia de profundizar el trabajo conjunto con Nación y ratificó el acompañamiento de Entre Ríos a las transformaciones que se impulsan a nivel nacional. “Estuvimos trabajando y punteando distintos temas de la provincia, cuestiones pendientes con el Gobierno nacional, y también aquellos vinculados a las reformas que la Argentina necesita y que nuestra provincia viene acompañando desde el primer momento”, expresó el mandatario.

En ese sentido, el gobernador manifestó su respaldo al proyecto de modernización laboral que impulsa el Ejecutivo nacional, al considerar que se trata de una iniciativa orientada a ampliar derechos y generar empleo formal. “Venimos sembrando esta relación con convicción, con la idea de que a la Argentina le tiene que ir bien para que también le vaya bien a Entre Ríos, independientemente de cualquier especulación personal o electoral”, remarcó.

Por su parte, Santilli resaltó la “altísima valoración” que el Gobierno nacional tiene sobre la figura de Frigerio y destacó el trabajo que viene desarrollando tanto en la provincia como en la relación institucional con el Presidente. “Lo destaca como uno de los gobernadores que, a una provincia con muchísimos problemas, la está sacando adelante”, afirmó.

Asimismo, el ministro valoró el respaldo entrerriano a las reformas nacionales y sostuvo que “el acompañamiento de Entre Ríos es muy importante para el país y para los argentinos”. En ese marco, señaló que se lleva una agenda de trabajo amplia, con distintos temas que continuarán siendo abordados de manera conjunta.

Durante la reunión también se analizaron cuestiones de interés estratégico para la provincia. Entre ellas, la situación del Palacio San José, de cara a los actos conmemorativos por la Batalla de Caseros que se realizarán el próximo 3 de febrero. Al respecto, Frigerio expresó su expectativa de avanzar en una resolución administrativa que permita un trabajo coordinado entre Nación y Provincia para la puesta en valor del monumento histórico.

Además, se evaluaron avances vinculados a la transferencia de terrenos nacionales ubicados en la zona del Hospital De la Baxada, en la ciudad de Paraná, en el marco de un esquema de compensación de deudas con el objetivo de impulsar un plan habitacional.

La agenda incluyó también temas relacionados con tierras del puerto de Paraná, traspasos ferroviarios, áreas metropolitanas y distintos aspectos de la obra pública. En materia de infraestructura vial, el gobernador planteó la necesidad de intervenir la ruta nacional 127 por razones de seguridad vial, además de analizar concesiones viales consideradas estratégicas para Entre Ríos.