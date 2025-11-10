Tras ser vinculado a la causa Securitas, Bordet aseguró que intentan manchar su nombre y reafirmó su confianza en la Justicia

El exmandatario entrerriano negó de manera categórica cualquier tipo de participación en maniobras ilícitas y sostuvo que se trata de un intento de “manchar su nombre”.

“Quiero expresar con total claridad que no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”, afirmó Bordet en el documento difundido públicamente y al que tuvo acceso 7Paginas,

En su declaración, el exgobernador señaló que durante su gestión impulsó una política de transparencia institucional, fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría. “En todo momento me mantuve a disposición de la Justicia y respondí con responsabilidad a cada requerimiento formulado”, subrayó.

Bordet también remarcó que nunca tuvo contacto personal ni vínculo alguno con los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, ni con los responsables de la empresa Securitas. “No puede existir registro alguno de comunicaciones, mensajes o correos electrónicos entre ellos y yo”, enfatizó.

Según precisó, cuando asumió la gobernación la firma ya prestaba servicios de seguridad a ENERSA, en el marco de contratos preexistentes que —aseguró— “correspondían exclusivamente a la empresa estatal”. En ese sentido, indicó que no intervino en la selección, contratación ni continuidad del servicio, que se mantuvo dentro de los procedimientos administrativos habituales.

Además, Bordet destacó que Securitas no tuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante su gestión.

En otro tramo del comunicado, el exgobernador reflexionó sobre el uso del nombre de figuras públicas para encubrir o legitimar actos irregulares.

“No será la primera ni la última vez que se invoque el nombre de un gobernador o de una figura de poder como excusa para intentar facilitar negociaciones o cometer actos ilegítimos”, advirtió.

Finalmente, Bordet sostuvo que confía en la independencia de la Justicia y pidió que la investigación avance “con rigor” para que se esclarezcan los hechos.

“La responsabilidad penal o ética recae exclusivamente en quienes ejecutan esas acciones, no en quienes son utilizados como pretexto. Confío plenamente en que la Justicia esclarecerá los hechos y que cada uno asumirá las consecuencias que le correspondan”, concluyó.

La causa “Securitas” continúa su curso judicial y tiene a los hermanos Tortul como principales imputados por presunto pago de coimas en contratos de seguridad celebrados con ENERSA.

Redaccion de 7Paginas