Tras un polémico posteo dirigido a Azcué, la senadora Gloria Cozzi denunció que fue víctima de un hackeo

La publicación, que rápidamente comenzó a circular y fue reproducida por distintos medios, expresaba: «AZCUÉ, YEYÉ RETA, JULIO GESUALDI DEVUELVAN EL CABALLO. LO ESTÁN HACIENDO PASAR FRÍO Y HAMBRE. TIENE DUEÑO. POR FAVOR!! LOS VOTAMOS!!».

El mensaje generó sorpresa por su contenido y repercusión en el ámbito político local.

Sin embargo, durante la mañana de este martes, el equipo de prensa de la legisladora envió un comunicado a 7Paginas, en el que aseguró que la publicación no fue realizada por la senadora.

«La cuenta fue hackeada»

En el comunicado oficial se indicó que «en el día de ayer por la noche, la cuenta personal de la senadora Cielo Espejo ha sido hackeada».

Asimismo, se señaló que la legisladora «desconoce toda publicación y mensajes enviados desde su cuenta, además repudia este tipo de accionar y pide disculpas a las personas involucradas».

Desde su entorno también informaron que ya se encuentran realizando las gestiones necesarias para recuperar el control de la cuenta y agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

«Una senadora está para cosas más importantes»

Consultada por 7Paginas sobre la situación, Gloria Cozzi evitó profundizar en el episodio y se limitó a responder con una breve frase: «Una senadora está para cosas más importantes».

De esta manera, la legisladora buscó restarle trascendencia al episodio mientras continúa el proceso para recuperar el acceso a su perfil en redes sociales.