Tras una intensa búsqueda: localizaron a la joven de Concordia y detuvieron a un camionero del Paraguay

Luego de intensas jornadas de incertidumbre y un amplio despliegue operativo, la Policía de Entre Ríos logró localizar sana y salva a Florencia Belén Pérez, la joven concordiense de 25 años sobre quien pesaba un pedido de averiguación de paradero radicado el pasado 12 de agosto en la Comisaría Décima.

Según informó la policía a 7Paginas, el hallazgo fue el resultado de una compleja y articulada investigación que incluyó rastrillajes en la zona de Calabacilla y en el acceso sur a Concordia —con la colaboración de Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval—, así como el análisis minucioso de cámaras de seguridad y lectores de patentes.

A partir del material fílmico analizado por los investigadores, se logró determinar que el pasado martes 12, alrededor del mediodía, la joven abordó un camión de transporte sobre la Ruta Nacional N.º 14 con rumbo al norte, saliendo de la provincia de Entre Ríos hacia Corrientes.

Tras la identificación de la patente del vehículo, personal de Migraciones alertó que la unidad había registrado paso hacia el Paraguay, aunque allí figuraba únicamente el ingreso del chofer, quien reingresó a la Argentina este sábado 15 de agosto.

Con la información recabada, los efectivos entablaron comunicación con los responsables de la empresa de transportes, quienes confirmaron que la unidad volvería a transitar por Entre Ríos cerca del mediodía.

De inmediato, las fuerzas de seguridad montaron un operativo cerrojo en el límite con la provincia de Corrientes, logrando interceptar la marcha de un camión marca Iveco. Al inspeccionar la cabina del rodado, el personal policial encontró a la joven buscada, constatando que se encontraba en buen estado de salud.

Puesto al tanto de los pormenores, el fiscal interviniente, Dr. Martín Núñez, dispuso la inmediata aprehensión del conductor del camión —un hombre de 58 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires— por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad, además del secuestro preventivo del vehículo.

La joven fue trasladada de regreso a la ciudad de Concordia para reunirse con sus familiares y prestar declaración ante el fiscal de la causa.

Desde la Jefatura Departamental destacaron que la resolución del caso demandó un trabajo coordinado e interagencial del que participaron policías de distintas provincias, fuerzas nacionales, Migraciones, Interpol, Bomberos Voluntarios y diversas áreas especializadas de la Policía de Entre Ríos.