Tras una semana trágica en Concordia, Bomberos Zapadores brindan recomendaciones clave para combatir el frío de forma segura

Concordia atraviesa una semana negra que ha calado hondo en el corazón de los vecinos. Tal lo informado por 7Paginas, el pasado martes por la noche, la comunidad se vio conmovida por el trágico fallecimiento de dos hermanitos a raíz de un incendio en un departamento del barrio La Bianca. A este doloroso hecho se sumó, la madrugada de este sábado, la muerte de un hombre de 35 años en el barrio Martín Fierro, quien fue hallado sin vida en su habitación tras desatarse un foco ígneo mientras descansaba.

Ante este alarmante escenario y con la previsión de que el frío continuará intensificándose en la región de Salto Grande, la Sección Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, bajo la firma del Licenciado en Gestión de Siniestros, Comisario Jorge Martínez, emitió un listado urgente de medidas preventivas para el uso correcto de la calefacción en el hogar.

Guía de prevención invernal: cómo evitar accidentes

Ventilación permanente: Cuando manipule artefactos de llama libre o brasas, asegúrese de que los ambientes tengan circulación de aire. Esto garantiza la renovación del oxígeno, el correcto funcionamiento del equipo y el desalojo de gases tóxicos, evitando su acumulación fatal.

Distancia de materiales inflamables: No coloque braseros ni estufas cerca de elementos propensos a combustionarse como ropas, alfombras, muebles o recipientes con combustibles, ya que absorben calor por radiación y pueden encenderse.

Protección de los menores: No permita que los niños jueguen con elementos de llama libre o artefactos de radiación calórica, ni que circulen cerca de ellos, para evitar graves quemaduras o el inicio de un siniestro.

Ubicación segura: No sitúe los artefactos de calefacción en pasillos o zonas de tránsito. Las personas pueden tropezar y sufrir quemaduras, derramar combustibles inflamables o dañar conductores eléctricos generando cortocircuitos.

Cuidado con textiles: Evite colocar estufas frente y a corta distancia de cortinas, sábanas o tapizados, materiales que se propagan con extrema facilidad ante el calor directo.

Mantenimiento de tirajes: Limpie los conductos de salamandras y hogares. La acumulación de hollín obstruye la salida de humo y gases calientes hacia el exterior, lo que puede provocar que el ducto se inflame.

Uso de arrestachispas: En hogares a leña y chimeneas, utilice siempre rejillas arrestachispas, aleje las alfombras y evite sobrecargar el espacio con exceso de madera o combustibles sólidos.

Peligro con combustibles líquidos: Nunca arroje líquidos inflamables (como alcohol o kerosén) directamente sobre las llamas. Puede generar salpicaduras hacia su persona o los alrededores, e inflamar los vapores del ambiente expandiendo el fuego de forma descontrolada.

Carga apagada: No manipule de forma violenta los artefactos alimentados a combustible líquido y jamás intente recargar sus depósitos mientras se encuentren encendidos.

La regla de oro al salir: Cuando abandone su domicilio, asegúrese rigurosamente de APAGAR, CERRAR, DESENCHUFAR Y DEJAR VENTILADO. Recuerde que los gases de combustión acumulados desplazan el oxígeno del ambiente.

Instalaciones eléctricas: Haga revisar periódicamente el cableado y las puestas a tierra de su hogar por un electricista matriculado responsable para evitar sobrecargas por el uso de caloventores o estufas eléctricas.

Canales de consulta y emergencias

Desde la Jefatura recordaron que el personal especializado y entrenado se encuentra a disposición de la comunidad para brindar asesoramiento y resolver dudas sobre la seguridad en las viviendas.

Teléfonos de emergencia: Línea gratuita 100 o al 421-4444

Dirección: Gobernador Cresto N° 1549 (Concordia)

Correo electrónico: bomberoszapadorescdia@hotmail.com