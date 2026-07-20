Tras votar la reforma previsional, la senadora Nancy Miranda denunció amenazas de muerte contra su hijo

La legisladora, representante del departamento Federal, aseguró que actuó con responsabilidad institucional y negó haber recibido cualquier tipo de beneficio a cambio de acompañar la iniciativa del gobernador Rogelio Frigerio, que obtuvo media sanción en el Senado provincial.

«Estoy tranquila porque no hice nada indebido»

En declaraciones al programa Radio Sábado, de Radio Integración de Federal, Miranda afirmó que mantiene una relación institucional con el mandatario provincial desde el inicio de su gestión como senadora.

«Estoy tranquila porque no hice nada indebido. Mi relación con el gobernador la expliqué desde el primer año que fui al Partido Justicialista. Además de ser senadora tengo responsabilidades con muchas familias del departamento. No da ejercer el papel de opositor por ser opositor cuando uno tiene responsabilidades sobre sus espaldas», expresó.

La legisladora sostuvo que decidió acompañar la reforma luego de impulsar modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.

«Si pedía cambios, tenía que votarlo»

Miranda relató que el 1° de julio fue convocada a una reunión donde se le informó que el oficialismo impulsaría el tratamiento del proyecto sin modificaciones.

Según explicó, allí planteó la necesidad de introducir cambios para mejorar la iniciativa.

«Había dos opciones: dejar que saliera tal como estaba o intentar modificarlo. Yo pedí cambios y no podía pedir que se hagan modificaciones para después no votarlo. Era una cuestión de sentido común», sostuvo.

Además, afirmó que algunas de las modificaciones impulsadas podrán beneficiar a trabajadores y jubilados cuando deban afrontar situaciones contempladas por la nueva normativa.

Denunció amenazas contra su hijo

El momento más delicado de la entrevista llegó cuando la senadora reveló que acudió a la Justicia tras recibir un mensaje intimidatorio dirigido a su familia.

«Fui a la Justicia porque había mensajes que decían que le iban a volar la cabeza a mi hijo para que yo aprenda a votar. Se pudo rastrear al autor del mensaje y era una persona física real, por eso hice la denuncia correspondiente», afirmó.

Miranda señaló que ese fue el único mensaje que realmente la afectó.

«Fue demasiado, porque se metieron con mi hijo», remarcó.

Respuesta a las críticas dentro del PJ

La legisladora también respondió a las críticas recibidas desde sectores del Partido Justicialista, que incluso impulsan su expulsión por haber acompañado la reforma previsional.

Según manifestó, desde el partido la consigna era rechazar el proyecto sin admitir modificaciones.

«Con este mandato del PJ era el ‘no por el no’. No era presentar un proyecto alternativo ni hacer cambios, era simplemente no acompañar», cuestionó.

Asimismo, rechazó cualquier sospecha de acuerdos políticos con el Gobierno provincial.

«Nunca acepté nada de nadie. Jamás hubo un ofrecimiento, ni en esta gestión ni en la anterior. Si alguien me insinuara algo así, lo mandaría al carajo. Cuando uno se vende, después lo tienen del traste. Y a mí nadie me tiene del traste», enfatizó.

«Voy a seguir trabajando»

Finalmente, Miranda aseguró que afronta con tranquilidad la posibilidad de ser sancionada o expulsada del PJ.

«Si el partido me expulsa por haber votado una ley y se olvida de todo el trabajo que hice durante estos años, será una decisión de ellos. Yo voy a seguir trabajando, esté o no dentro del Partido Justicialista», concluyó.

Con informacion Entre Ríos Ahora

Redaccion de 7Paginas