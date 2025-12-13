Trasladaron a Chajarí a uno de los implicados en el robo a Mosaicos Chajarí

Como resultado del procedimiento, fue trasladado y alojado en esta ciudad Lucas Guillermo Gutiérrez Gorigotia, de 34 años de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente en una causa caratulada como robo agravado.

De acuerdo a la información recabada, en el mismo operativo también se efectuó el traslado de varios vehículos que se encontraban previamente secuestrados y que forman parte de la investigación, continuándose con las diligencias judiciales correspondientes.

Cabe señalar que Gutiérrez Gorigotia había sido detenido en el marco de un operativo montado por la Policía de Concordia en la provincia de Buenos Aires, durante un procedimiento destinado a dar con los cómplices del delincuente profesional Mario Devita, vinculado a un intento de asalto ocurrido en el departamento Concordia.