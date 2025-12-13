7PAGINAS

Sábado 13 de diciembre de 2025
Trasladaron a Chajarí a uno de los implicados en el robo a Mosaicos Chajarí

En el marco de una investigación judicial en curso, este viernes 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 19:45 horas, arribaron a la ciudad de Chajarí comisiones policiales provenientes de la provincia de Buenos Aires para concretar el traslado de uno de los implicados en el robo a la firma Mosaicos Chajarí, hecho ocurrido durante el año 2024.
Como resultado del procedimiento, fue trasladado y alojado en esta ciudad Lucas Guillermo Gutiérrez Gorigotia, de 34 años de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente en una causa caratulada como robo agravado.

De acuerdo a la información recabada, en el mismo operativo también se efectuó el traslado de varios vehículos que se encontraban previamente secuestrados y que forman parte de la investigación, continuándose con las diligencias judiciales correspondientes.

Cabe señalar que Gutiérrez Gorigotia había sido detenido en el marco de un operativo montado por la Policía de Concordia en la provincia de Buenos Aires, durante un procedimiento destinado a dar con los cómplices del delincuente profesional Mario Devita, vinculado a un intento de asalto ocurrido en el departamento Concordia.