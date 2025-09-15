Trasladaron a Concordia a las jóvenes que resultaron gravemente lesionadas en un accidente en Federal

Según los primeros datos aportados por la policía a 7Paginas, el siniestro ocurrió en la intersección de calles Donovan y Paraná, cuando un Toyota Etios gris, conducido por una mujer de 58 años domiciliada en Federal, circulaba por calle Paraná de Norte a Sur. Por el mismo sector, pero en sentido Sur a Norte, transitaba un motovehículo Honda XR 150cc rojo con blanco, conducido por una joven de 19 años, domiciliada en Sauce de Luna, acompañada por otra joven de 18 años, con residencia en Federal.

A raíz del impacto, ambas jóvenes fueron trasladadas al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fueron derivadas a la ciudad de Concordia: la conductora de la moto con traumatismo de cráneo y su acompañante con fractura de fémur en la pierna izquierda.

En el lugar trabajaron oficiales judiciales, personal del Comando Radioeléctrico y la Sección Policía Científica, bajo las órdenes del fiscal en turno, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

El hecho conmocionó a la comunidad de Federal y se mantiene bajo investigación para establecer responsabilidades.