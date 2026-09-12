Tratativas para instalar un punto de carga para vehículos eléctricos en Concordia

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) inició gestiones para que la ciudad cuente con un punto de carga para vehículos eléctricos en el ámbito de su planta urbana.

En las últimas semanas, la entidad remitió notas formales al Consejo Directivo de Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA), a las autoridades de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Limitada y a la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, planteando la necesidad de avanzar con la instalación de una estación de estas características.

La iniciativa surgió a partir de la inquietud de prestadores turísticos locales, quienes vienen advirtiendo sobre las dificultades que deben afrontar los visitantes que llegan a Concordia movilizándose en vehículos eléctricos enchufables.

Actualmente, los puntos de carga más cercanos se encuentran en inmediaciones de la Autovía General 14, a varios kilómetros del centro de la ciudad. Para el CCISC, esta situación representa una dificultad y un contratiempo para quienes necesitan recargar sus vehículos durante su permanencia en Concordia.

Desde la institución señalaron que esta problemática fue ratificada por numerosos prestadores turísticos del medio, quienes consideran que la falta de infraestructura de carga comienza a convertirse en un factor que puede incidir en la elección de un destino.

Una desventaja frente a otros destinos

El planteo también apunta a la necesidad de evitar que Concordia quede rezagada frente a otros destinos turísticos de la costa del río Uruguay.

Desde el CCISC mencionaron como ejemplos cercanos a Federación y Colón, ciudades que ya cuentan con puntos de carga para vehículos eléctricos, lo que constituye una ventaja para recibir a turistas que utilizan este tipo de movilidad.

En este sentido, la entidad considera que la instalación de un primer cargador dentro del ejido urbano no solo facilitaría el desplazamiento de los visitantes, sino que también permitiría adaptar a Concordia a una modalidad de transporte que continúa ganando presencia.

Las gestiones se apoyan además en las políticas vinculadas con la energía limpia y el desarrollo de programas destinados a impulsar un cambio en la matriz energética y promover el uso de energías renovables que llevan adelante tanto ENERSA como la Cooperativa Eléctrica de Concordia.

Desde el CCISC indicaron que continuarán trabajando para visibilizar la importancia de contar con este servicio y lograr que Concordia pueda incorporar su primer punto de carga para vehículos eléctricos en la zona urbana.

Un antecedente con Salto Grande

La preocupación por esta cuestión no es nueva para la institución.

Como antecedente, el CCISC recordó que hace poco más de cinco años había solicitado formalmente a la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) que evaluara la posibilidad de financiar y llevar adelante la instalación de un punto de carga para vehículos eléctricos en el Departamento Concordia.

En aquel momento, la iniciativa tomó como referencia las acciones que comenzaba a desarrollar la Delegación Uruguaya de Salto Grande, que había impulsado la instalación de puntos de carga en cinco departamentos del vecino país.

Ahora, el CCISC retoma el planteo y busca que Concordia pueda dar un primer paso en materia de infraestructura para la movilidad eléctrica, entendiendo que se trata de una herramienta que también puede contribuir al desarrollo y la competitividad turística de la ciudad.

Con informacion de CCISC

Redaccion de 7Paginas