Tremendo accidente en Concordia: una pareja llevaba a su hijo a la escuela e impactó fuertemente contra un automóvil

Un impactante accidente de tránsito se registró a las 13:45 horas de este jueves en la intersección de Avenida Chajarí y calle Chabrillón, en la zona este de Concordia. El siniestro vial, que causó gran conmoción entre los vecinos y ocasionales transeúntes, dejó como saldo a tres personas heridas, entre ellas un menor de edad.

Según los primeros datos recogidos en el lugar del hecho por un cronista de 7Páginas, el incidente fue protagonizado por una motocicleta Motomel de 150 cc y un automóvil Volkswagen Gol Trend.

En el rodado menor circulaba una familia compuesta por un hombre (el conductor), su pareja y uno de sus hijos. Conforme a lo manifestado por familiares que se acercaron rápidamente a la escena, ya que residen muy cerca del lugar —en el barrio El Arenal—, la pareja se disponía a llevar al pequeño a la Escuela Echeverría al momento de producirse la colisión.

Un impacto brutal

De acuerdo a las pericias preliminares y el relato de testigos, la motocicleta transitaba en sentido este a oeste por calle Chabrillón cuando, por causas que se tratan de establecer, impactó de lleno contra el paragolpes y el guardabarros delantero derecho del automóvil. Testigos presenciales aseguraron que el motovehículo circulaba a alta velocidad.

A raíz de la tremenda fuerza del choque, los ocupantes de la moto «volaron» por el aire. Las dos personas mayores golpearon fuertemente contra el parabrisas del Gol Trend, destruyéndolo por completo, mientras que el menor salió despedido hacia la vereda de enfrente.

Traslado de urgencia y estado de salud

De inmediato se activó el protocolo de emergencia, y al lugar arribaron ambulancias del Servicio de Emergencias 107, las cuales procedieron al traslado de urgencia de los tres integrantes de la familia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio local se informó que a las dos personas adultas se les están realizando diversos estudios de alta complejidad y placas para poder diagnosticar la gravedad de sus lesiones. Por su parte, de manera milagrosa dadas las características del hecho, se confirmó que el menor de edad solo sufrió lesiones de carácter leve. En el lugar intervino personal policial de la jurisdicción para coordinar el tránsito y realizar las actuaciones de rigor.