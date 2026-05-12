Tremendo accidente en el ingreso a Federación: maniobra de sobrepaso terminó en choque, vuelco y varios heridos graves

Momentos de extrema tensión y dramatismo se vivieron alrededor de las 21:00 horas de este lunes en el acceso principal a la ciudad de Federación. Un violento siniestro vial, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo varios heridos de gravedad y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

De acuerdo a los primeros datos recogidos por el cronista de 7Páginas en el lugar del hecho, el accidente se produjo cuando un automóvil Volkswagen Bora, que circulaba a alta velocidad, intentó sobrepasar a una camioneta Chevrolet S10.

El impacto y el vuelco

En plena maniobra de adelantamiento, a la altura del barrio San Cayetano, ambos vehículos terminaron alcanzando a una motocicleta que se encontraba intentando trasponer la ruta. En el motovehículo se trasladaban dos mujeres, identificadas como de apellido Quintana y Fracalossi (madre e hija), quienes se llevaron la peor parte del impacto inicial.

La magnitud del choque fue tal que el conductor del Bora, identificado como Kevin Quirós, perdió el control total del rodado, el cual pasó entre una columna de pinos y terminó volcando. Quirós quedó atrapado entre los hierros retorcidos y debió ser rescatado por los servicios de emergencia tras un arduo trabajo de extracción.

Traslados de urgencia

Las dos mujeres de la motocicleta fueron asistidas en primera instancia en el Hospital San José de Federación, pero debido a la complejidad de sus cuadros, fueron derivadas de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Por su parte, el conductor de la camioneta Chevrolet S10 fue identificado como Santiago Russo. Testigos presenciales coincidieron en que tanto el automóvil como la camioneta circulaban a una velocidad excesiva antes de que se desencadenara la tragedia.

En el lugar trabajó personal policial de Federación, bomberos voluntarios y servicios de ambulancia. Se aguarda un parte médico oficial para conocer el estado de salud de los involucrados, mientras se realizan las pericias para determinar las responsabilidades legales del hecho.