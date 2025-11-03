Tremendo accidente laboral en Chajarí: un joven murió aplastado por un palet de mármol

Según se pudo saber, el hecho ocurrió mientras un grupo de empleados realizaba tareas de descarga de material. Por razones que se investigan, un palet con varias placas de mármol —de aproximadamente 300 kilos cada una— se desprendió y cayó sobre el joven, provocándole graves heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar.

De inmediato se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Comisaría Mandisoví, junto a personal médico y de Bomberos Voluntarios, aunque lamentablemente nada pudieron hacer para salvar la vida del trabajador.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Concordia, donde se le practicará la autopsia correspondiente, con el fin de determinar fehacientemente las causas del deceso.

Fuentes policiales indicaron a 7Paginas que por respeto a la familia y en resguardo de la privacidad, no se brindarán más datos de la víctima.

Con información de Chajari al dia

Redaccion de 7Paginas