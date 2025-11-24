Tremendo caso en Federación: Tienen 14, 16 y 18 años los denunciados de abusar de su hermanastra

La mujer, identificada por sus iniciales M.M.F., aseguró a 7Paginas que la situación salió a la luz hace 15 días atrás cuando la menor logró expresar en la escuela Carlos Pellegrini lo que venía padeciendo. Las autoridades educativas convocaron a la madre, quien de inmediato comenzó las gestiones médicas y legales.

Según relató esta vecina de Federación, en principio la niña fue examinada por una ginecóloga de Concordia, quien confirmó lesiones compatibles con abuso sexual. Con ese informe, la madre radicó la denuncia y la fiscalía inició las actuaciones correspondientes.

Los acusados siguen en libertad

La denunciante manifestó su indignación al enterarse de que el joven de 18 años —uno de los presuntos agresores— continúa libre y realizando actividades laborales normales. “No tomaron ninguna medida. Siguen sueltos. Le quitaron la niñez a mi hija”, remarcó.

De acuerdo con su testimonio, los tres adolescentes convivían con la menor en la misma vivienda durante el período en que habrían ocurrido los abusos. La niña habría admitido que no pudo contarlo antes por miedo y amenazas.

Cuestionamientos a un medio local

La mujer también dirigió fuertes críticas a un medio radial de Federación, asegurando que difundió información falsa que la perjudica y afecta aún más a la menor. “radio City dijo que yo sabía lo que le pasaba a mi hija. Eso es mentira. Mi nena está sufriendo por esos comentarios. Pido responsabilidad”, declaró.

Asimismo, señaló que decidió hacer pública su situación a través de 7Paginas para advertir que “en el medio hay una niña que está atravesando un enorme dolor” y que los mensajes en redes sociales y radios agravan su estado emocional.

Vulnerabilidad extrema y reclamo de ayuda

La madre contó que actualmente vive en condiciones muy precarias, en una casilla cedida por un familiar, sin recursos económicos y sin asistencia estatal. Señaló que la niña está recibiendo acompañamiento psicológico del CIAF pero insistió en que necesita apoyo urgente.

“No tengo nada, y encima tengo que contener a mi hija todos los días. Ella se encierra en el baño, no quiere jugar, llora. Mi vida se cayó a pedazos”, expresó.

Señalamiento a la madre de los acusados

En su declaración, M.M.F. afirmó que la madre de los adolescentes denunciados conocía la situación y no actuó para protegerlos y que estos dichos forman parte de la investigación judicial y deberán ser corroborados por las autoridades competentes.

La investigación continúa

La justicia dispuso medidas de restricción de acercamiento para proteger a la niña, aunque hasta el momento no se han dictado detenciones. La madre teme que el caso quede paralizado: “Un violador anda libre, como si nada. Yo solo quiero que paguen lo que hicieron”.

Redacción de 7Paginas