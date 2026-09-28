Tremendo granizada en distintas zonas de Córdoba: eran más grandes que un huevo

Un impresionante temporal sorprendió durante la madrugada de este lunes a miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y distintas localidades del Gran Córdoba, donde una intensa caída de granizo dejó postales impactantes.

Las piedras sorprendieron por su tamaño: en varios sectores fueron más grandes que un huevo, mientras que patios, calles, vehículos y techos quedaron cubiertos por una verdadera capa blanca.

Los primeros reportes comenzaron a registrarse poco después de las 5 de la mañana, principalmente en sectores del norte de la capital provincial. Barrios como Villa Belgrano y Argüello fueron algunos de los puntos donde la granizada se hizo sentir con mayor intensidad.

El fenómeno también alcanzó distintas localidades y sectores del Gran Córdoba, entre ellos Unquillo y Toledo, mientras los núcleos de tormenta avanzaban desde el oeste y sudoeste.

Granizo en seco y preocupación entre los conductores

Uno de los sectores donde el fenómeno generó mayor preocupación fue sobre las rutas.

En la Ruta 5, a la altura del peaje entre Alta Gracia y Córdoba, se registró una importante caída de piedras antes de la llegada de la lluvia.

También hubo granizo sobre la Ruta 20, en dirección hacia el Valle de Punilla, por lo que los conductores debieron extremar las precauciones debido al tamaño de las piedras y las condiciones de la calzada.

Del calor extremo al frío en pocas horas

El cambio de las condiciones meteorológicas fue marcado. Durante la jornada anterior, Córdoba había registrado una temperatura máxima de 34,6 grados, mientras que el ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur generó un fuerte contraste al encontrarse con el aire cálido que dominaba la región.

Como consecuencia, para este lunes se espera un descenso significativo de la temperatura, con máximas que difícilmente superen los 23 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta por tormentas para Córdoba y otras zonas de la región central del país, con posibilidad de nuevos desarrollos de tormentas aisladas y eventual caída de granizo durante el resto de la jornada.

La impresionante granizada dejó numerosas imágenes que rápidamente comenzaron a circular entre los vecinos, con calles y patios cubiertos de piedras que, por su tamaño, llamaron especialmente la atención.

Con información de Info Toledo

Redacción de 7Paginas