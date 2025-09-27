Tremendo hecho de salvajismo en Concordia: una menor fue atacada por otra adolescente y su madre, sufrió fractura de un brazo

Según los primeros datos recabados por 7Paginas, el ataque podría estar vinculado a un caso de bullying, ya que la agresión se produjo frente a otros adolescentes que nada pudieron hacer ante tanta violencia.

La madre de la víctima relató: “Mi hija está bien en casa con una fractura en el brazo provocada por una patada que le dio la madre de la menor F.V.” La mujer, aún conmocionada y angustiada, aseguró que radicó la denuncia correspondiente el mismo día del ataque, aunque confesó tener miedo por la seguridad de su hija: “Tengo mucho miedo por lo que pueda pasarle en el futuro”.

El violento episodio ocurrió el pasado martes, pero recién trascendió este viernes, cuando la familia de la menor agredida decidió hacerlo público.

Con imagen de Conectados Concordia

Redacción de 7Paginas