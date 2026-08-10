Tremendo hecho en San Salvador: detuvieron a un menor acusado de intentar matar a la madre de un amigo mientras dormía

Un adolescente fue detenido este lunes en San Salvador Entre Rios, acusado del presunto delito de homicidio en grado de tentativa, en el marco de la investigación por el violento ataque sufrido por una mujer durante la madrugada del sábado en una vivienda del barrio Papa Francisco 1.

Según la información brindada por la Jefatura Departamental San Salvador, la víctima se encontraba durmiendo en su habitación cuando fue sorprendida y atacada con un palo. El presunto agresor sería un adolescente conocido de la familia ya que es amigo del hijo de la victima.

Tras la agresión, el joven se retiró del lugar, mientras que la mujer debió ser asistida y trasladada en ambulancia hasta el Hospital San Miguel de San Salvador.

En el centro asistencial recibió atención médica por las lesiones provocadas por los golpes en la zona craneal. Además, los estudios realizados determinaron que presentaba una fractura de cúbito en el brazo derecho.

Dos allanamientos y un detenido

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la Policía, durante el mediodía de este lunes se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios de San Salvador.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir.

En el marco de las medidas judiciales también se concretó la detención del adolescente, quien quedó imputado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Por disposición de la Justicia, el menor fue trasladado posteriormente a la Comisaría del Menor de Concordia, donde quedó alojado mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias y el móvil del violento episodio.

La causa permanece en etapa investigativa y se aguardan nuevas medidas judiciales.

Con información de Mercurio Noticias

Redaccion de 7Pagianas