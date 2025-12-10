Tremendo prontuario de la “viuda negra” correntina que hizo de las suyas en Concordia

El hecho que conmocionó a la comunidad comenzó a gestarse a través de una aplicación de citas. Durante cerca de cuatro meses, el damnificado mantuvo contacto virtual con una mujer que se hacía llamar “Roxana” y que aseguraba residir en Corrientes. Finalmente, acordaron un encuentro personal para el pasado 11 de noviembre en Concordia.

El hombre arribó a la ciudad alrededor de las 20.30 a bordo de su furgón Mercedes Benz Sprinter, equipado con escalera externa y paneles solares. Se dirigió al departamento que la mujer había alquilado previamente para concretar la cita. Cerca de la medianoche fue a buscarla a la terminal de ómnibus, donde la vio por primera vez. Tras permanecer varias horas conversando, ella le ofreció una pastilla por un supuesto dolor de cabeza.

De acuerdo al testimonio de la víctima, luego de ingerir el medicamento quedó profundamente dormido y no despertó hasta las 9.30 del día siguiente. Al hacerlo, descubrió que la mujer había desaparecido junto con su camioneta, su billetera con documentación personal, su teléfono celular y una importante suma de dinero en efectivo. De inmediato, radicó la denuncia policial.

Un dato clave que aportó el damnificado es que, días antes del viaje, había alojado en su vivienda —a pedido de la mujer— a un joven que se presentó como su hijo. Incluso lo trasladó hasta la provincia de Buenos Aires antes de continuar su viaje hacia Entre Ríos, hecho que también es materia de investigación.

Captura y secuestros

Tras intensas tareas investigativas, las cámaras de seguridad de la terminal de Concordia permitieron identificar a la sospechosa cuando arribó a la ciudad en un colectivo de larga distancia. Horas más tarde, el vehículo robado fue detectado por los lectores automáticos de patentes en el puesto caminero Paso Cerrito.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía a cargo del doctor Tscherning solicitó el pedido de captura, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del doctor Bastián. El procedimiento fue concretado por la Policía de Corrientes el pasado 2 de diciembre, en el barrio Industrial de la capital provincial.

Durante el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares, 52 billetes de 100 dólares estadounidenses y, posteriormente, se logró recuperar la camioneta robada, que fue hallada en el barrio Alta Gracia de la ciudad de Corrientes.

Un historial delictivo alarmante

Lejos de tratarse de un hecho aislado, Ramona Isabel Ramírez cuenta con un amplio prontuario. Se presentaba como abogada y periodista rural, y utilizaba perfiles falsos en redes sociales como Facebook y Tinder para captar a hombres mayores, ganarse su confianza y luego sedarlos para despojarlos de dinero y bienes.

En el año 2003 fue denunciada por Pompeya Gómez, madre del estudiante secuestrado Cristian Schaerer, tras haberle solicitado 10.000 pesos a cambio de información falsa sobre el paradero de su hijo, haciéndose pasar por enfermera. En aquella oportunidad, fue absuelta cuatro años después del delito de tentativa de estafa.

En octubre del año pasado, la Justicia correntina la condenó a tres años de prisión en suspenso por falsificar documentos públicos, utilizar sellos y firmas de funcionarios judiciales —incluso del Superior Tribunal de Justicia— con el objetivo de quedarse con un campo de 35 hectáreas en Mercedes, Corrientes. Además, se le impuso una sanción ética profesional.

Lejos de reencauzar su conducta, meses después volvió a delinquir. En 2024 fue detenida por al menos dos hechos bajo la misma modalidad “viuda negra” en Corrientes, donde engañó a dos hombres tras compartir mates para luego desvalijarlos. En esos episodios actuaba con dos cómplices que se encargaban de vaciar las viviendas.

También había sido sorprendida haciéndose pasar por inspectora de la AFIP, extorsionando a comerciantes con supuestos controles y multas a cambio de dinero.

La causa continúa en investigación

Ahora, la Justicia investiga si existen más víctimas tanto en Corrientes como en Entre Ríos. La detenida enfrenta un nuevo proceso penal que se suma a su abultado historial delictivo, mientras se analiza su situación judicial tras haber reincidido a pesar de contar con una condena previa.

