Tremendo susto para una familia de Concordia, fueron envestidos por otro automóvil que circulaba en la misma dirección

De acuerdo a la información oficial proporcionada a 7Paginas, un automóvil Peugeot 308, conducido por un hombre de 38 años, transitaba por la RN 015 en sentido este cuando, por causas que se tratan de establecer, impactó desde atrás a un Fiat Palio.

El Fiat Palio era conducido por un hombre de 41 años y llevaba a tres acompañantes. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos despistaron, aunque afortunadamente el hecho no provocó interrupciones en la circulación vehicular en ese sector de la ruta.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias. Una mujer de 60 años, que viajaba como acompañante en el Fiat Palio, fue la única persona que requirió atención médica y fue trasladada de manera preventiva al hospital Delicia Concepción Masvernat por una ambulancia del servicio 107, sin presentar lesiones de gravedad.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que avanzan con las diligencias para determinar las circunstancias que originaron el siniestro vial.