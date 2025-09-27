7PAGINAS

Sábado 27 de septiembre de 2025
Tres adultos mayores de Federal terminaron una noche de tragos involucrados en un accidente

Una noche de excesos terminó de manera dramática para tres adultos mayores en la ciudad de Federal. El hecho ocurrió a la 1:50 de este sábado, cuando un automóvil Ford Falcón protagonizó un despiste en la intersección de las calles Colateral Berardo y Cepeda.
Según informó la policía a 7Paginas, el vehículo era conducido por un hombre de 74 años y trasladaba a dos pasajeros: un hombre de 63 años y otro de 77. Este último sufrió lesiones graves, incluyendo una fractura de cadera, mientras que los otros ocupantes resultaron con heridas de distinta consideración.

Personal de tránsito municipal intervino realizando el test de alcoholemia al conductor, arrojando un resultado de 1,37 g/l, por encima del límite permitido.

Las autoridades judiciales actuaron con conocimiento de la fiscalía en turno, llevando adelante las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.