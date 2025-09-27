Tres adultos mayores de Federal terminaron una noche de tragos involucrados en un accidente

Según informó la policía a 7Paginas, el vehículo era conducido por un hombre de 74 años y trasladaba a dos pasajeros: un hombre de 63 años y otro de 77. Este último sufrió lesiones graves, incluyendo una fractura de cadera, mientras que los otros ocupantes resultaron con heridas de distinta consideración.

Personal de tránsito municipal intervino realizando el test de alcoholemia al conductor, arrojando un resultado de 1,37 g/l, por encima del límite permitido.

Las autoridades judiciales actuaron con conocimiento de la fiscalía en turno, llevando adelante las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.