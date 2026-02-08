Tres allanamientos por droga y billetes falsos en Concordia

Un operativo policial realizado este sábado en la ciudad de Concordia derivó en tres allanamientos con resultados positivos, tras un hecho ocurrido en el barrio Larroca que involucró la utilización de moneda apócrifa y la presunta tenencia de estupefacientes.

Según se informó, alrededor de las 9:00 horas un individuo realizó una compra en un domicilio del barrio utilizando billetes falsos. Al advertir la maniobra, los vendedores lograron localizar al sujeto, quien se desplazaba en un motovehículo, y lo habrían amenazado con un arma de fuego. Esta situación motivó la inmediata intervención policial y el inicio de las actuaciones investigativas correspondientes.

A partir de las tareas realizadas, en horas de la tarde, cerca de las 19:00, personal policial dio cumplimiento a tres órdenes de allanamiento en distintos domicilios del barrio Larroca.

Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de un motovehículo marca Gilera, modelo 110 cc, color rojo; una suma cercana a los cuatro millones de pesos en moneda nacional, todos en billetes apócrifos; dos billetes de un dólar estadounidense; cinco teléfonos celulares; y cincuenta envoltorios de cocaína. La sustancia fue sometida a prueba de campo por personal de la División Drogas Peligrosas, arrojando resultado positivo.

Interviene en la causa la fiscal en turno, Dra. Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión de una mujer de 40 años por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes, y la aprehensión de un hombre de 22 años por el supuesto delito de tenencia y falsificación de moneda.

Asimismo, se informó a 7Paginas que la moneda apócrifa secuestrada fue peritada por personal de la División Policía Científica, determinándose que presenta una alta similitud con billetes auténticos. En ese marco, la investigación continuará con el objetivo de establecer el origen de la falsificación, su posible distribución y la eventual participación de otras personas en la maniobra.