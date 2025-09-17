Tres aviones aterrizaron en el flamante aeropuerto de Concordia para un nuevo operativo de ablación

Segun supo 7Paginas, el procedimiento demandó una compleja logística en la que trabajaron de manera conjunta el equipo sanitario del Masvernat, las Unidades Coordinadoras de Trasplante de Paraná y Concordia, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y personal del aeropuerto local.

La reciente inauguración del aeropuerto de Concordia fue clave en la operación, ya que posibilitó el arribo de tres aviones con los equipos médicos encargados de la ablación y el posterior traslado de los órganos hacia distintos destinos.

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, se informó que con este procedimiento ya suman 60 los procesos de donación realizados en Entre Ríos en lo que va de 2025. De ese total, tres tuvieron lugar en el hospital Masvernat, que junto con los nosocomios de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay integran las Unidades Coordinadoras de Trasplante de la Costa del Uruguay.

El Ministerio de Salud provincial expresó un especial reconocimiento a la familia donante, que en medio del dolor tuvo un gesto de enorme solidaridad, haciendo posible mejorar y salvar la vida de otras personas.