Tres bebés y una mamá valiente que se quedó sola en el Masvernat, necesita ayuda

La noticia del nacimiento de los trillizos en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia conmovió a toda la provincia. Pero detrás de los flashes y la alegría inicial, se encuentra la realidad de Flavia, una joven oriunda de San José de Feliciano que hoy atraviesa sus primeros días de maternidad en una situación de extrema vulnerabilidad: está sola para atender a tres bebés.

Flavia estaba cumpliendo el sueño de ingresar a la Policía Federal en Buenos Aires cuando se enteró del embarazo. Sin dudarlo, dejó su carrera para abrazar la llegada de sus hijos. Hoy, instalada en «La Casita de las Madres», relata su día a día: «Me estoy repartiendo para los tres, estoy a full sacándome leche y cuidándolos, pero no puedo sola. Estoy con uno y ya me llora el otro».

Un pedido de amor y compañía

La situación es crítica porque el personal de enfermería de Neonatología, aunque predispuesto, no da abasto. Flavia necesita a alguien que la acompañe durante los horarios de «NEO» para sostener, alimentar o simplemente acunar a uno de los pequeños mientras ella atiende a los otros dos.

«Mi mamá no puede venir porque trabaja y tiene a mi hermano discapacitado a cargo. Estoy sola acá, pero dándole todo», contó Flavia a 7Paginas.

¿Quién puede ayudar? Cualquier persona con ganas de brindar amor (abuelas jubiladas, madres o voluntarios). El único requisito es que, por seguridad del nosocomio, deben pasar por una entrevista previa con la psicóloga del hospital para poder ingresar al área de Neonatología.

Urgencia de insumos

Además de manos que ayuden a cuidar, Flavia necesita elementos básicos para el bienestar de los trillizos y el suyo propio:

Pañales: Para recién nacidos y prematuros.

Leche: Específicamente Nutrilón de 0 a 6 meses (indicada por los médicos).

Ropa de abrigo para Flavia: La joven relata que debe trasladarse a las 6 de la mañana hacia la NEO y no cuenta con ropa de invierno suficiente para protegerse del frío.

Ropa para los bebés.

Cómo colaborar

Magnolia, una de las pequeñas, se encuentra actualmente aislada bajo tratamiento, aunque evolucionando bien. Mientras tanto, Matías y Montserrat demandan la atención constante de una madre que no baja los brazos, pero que hoy necesita de la comunidad de Concordia.

Quienes sientan el llamado de colaborar, ya sea con tiempo o con donaciones, pueden acercarse a «La Casita de las Madres» en el Hospital Masvernat o comunicarse con los canales de ayuda que se están difundiendo en redes sociales para asistir a los trillizos de Feliciano