Tres concordienses que dejaron la vara alta en Federación

La coordinación estuvo encabezada por Yamila Segovia, quien junto a Izaguirre y Guitar asumió la responsabilidad de organizar una tarea tan delicada como fundamental: seleccionar y supervisar al cuerpo de jurados en una edición marcada por desafíos organizativos y un contexto económico complejo.

Durante varias semanas, el equipo trabajó en la convocatoria, evaluación y selección minuciosa de los jurados, siempre manteniendo el perfil bajo que requiere la función. Finalmente, fueron presentados 25 jurados que, según destacaron, respondieron con profesionalismo, seriedad y un profundo respeto por la fiesta carnestolenda.

Los tres coordinadores agradecieron la oportunidad brindada por el intendente Ricardo Bravo, así como a Carlos Bachman y Claudia «Cali» Quiros, y especialmente a las comparsas en competencia: Mocidade, Samba Berá y Yasí Porá, por la confianza depositada y la permanente exigencia para sostener la calidad del espectáculo.

En esta edición, la organización logística estuvo a cargo de las propias comisiones carnestolendas, una decisión que implicó que las agrupaciones autogestionaran el evento. Fue una apuesta valiente que permitió sostener y hacer crecer el carnaval en un escenario macroeconómico adverso, logrando en menos de un mes una puesta en escena de gran nivel.

Yamila Segovia ya contaba con experiencia previa en Federación y durante años fue una figura destacada en el carnaval de Concordia, dejando —según señalan desde el ambiente— un vacío importante desde su alejamiento. Marianela Izaguirre, con un amplio recorrido en competencias tanto de Pequeños Duendes como de comparsas mayores, fue un pilar esencial para garantizar orden y comodidad en la labor de cada jurado. Por su parte, Miguel Guitar aportó su experiencia como ex tesorero y director del Ente Permanente de Carnaval en Concordia, sumando conocimiento técnico y organizativo.

El reconocimiento del público federense llegó de una manera particular: con el silencio. En el carnaval, cuando no hay cuestionamientos hacia la labor del jurado, es señal de que el trabajo fue impecable. Y en esta edición 2026, la tarea de estos tres concordienses dejó la vara alta y consolidó un sistema de competencia creíble y ordenado.

