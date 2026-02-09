Tres delincuentes fueron detenidos tras robar en la zona norte de Federación

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:05 horas, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría Tercera, tomó conocimiento de la presencia de tres individuos en actitud sospechosa en inmediaciones del hotel “La Loma”, ubicado en la intersección de las calles Santa Catalina y Carlos Tonello. Según se informó, los sujetos se encontraban observando las viviendas de los vecinos del sector.

Ante esta situación, los efectivos policiales lograron interceptarlos en calle Los Azahares, entre José Santiago y Coronel Salas, donde se procedió a realizarles un palpado preventivo por encima de sus prendas. Durante el procedimiento, se constató que uno de los individuos tenía en su poder un teléfono celular vinculado a un hecho delictivo reciente, además de elementos de pesca que habían sido sustraídos días atrás de una finca ubicada en la zona norte de la ciudad.

Cabe señalar que los mismos sujetos ya habían cometido horas antes un robo en una vivienda, de donde se apoderaron de diversos elementos relacionados con la pesca.

Puesta en conocimiento la Fiscal en turno, la misma dispuso la aprehensión inmediata de los tres involucrados, quienes fueron trasladados y quedaron alojados en dependencias de la Jefatura Departamental Federación, quedando a disposición de la Justicia.