Tres entrerrianos representan a la provincia en el handball de River Plate

Bosio, ex jugador del Club Ferrocarril de Concordia, atraviesa un gran momento dentro de la institución riverplatense. A él se suma Beltrán Salgado, oriundo de 25 de Mayo (departamento Victoria), quien fue incorporado a la división Juveniles tras destacarse en competencias regionales.

En tanto, Lucas Almirón —formado en el Club Capuchinos— está sumando minutos en la categoría Junior, con serias posibilidades de quedar de manera definitiva en el plantel.

La presencia de estos tres entrerrianos refleja el fuerte crecimiento del handball provincial y el trabajo de las instituciones formativas de Entre Ríos.

