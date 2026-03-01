7PAGINAS

Domingo 1 de marzo de 2026
Facebook Instagram
Menú

Tres entrerrianos representan a la provincia en el handball de River Plate

El handball del River Plate continúa fortaleciendo sus planteles con talento entrerriano. A la presencia ya consolidada de Jeremías “Toto” Bosio, se suman ahora dos nuevas promesas de la región: Beltrán Salgado y Lucas Almirón.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bosio, ex jugador del Club Ferrocarril de Concordia, atraviesa un gran momento dentro de la institución riverplatense. A él se suma Beltrán Salgado, oriundo de 25 de Mayo (departamento Victoria), quien fue incorporado a la división Juveniles tras destacarse en competencias regionales.

En tanto, Lucas Almirón —formado en el Club Capuchinos— está sumando minutos en la categoría Junior, con serias posibilidades de quedar de manera definitiva en el plantel.

La presencia de estos tres entrerrianos refleja el fuerte crecimiento del handball provincial y el trabajo de las instituciones formativas de Entre Ríos.

Radio Zona