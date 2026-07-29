Tres equipos del futsal concordiense, participarán de torneos nacionales.

En la noche del último jueves y mediante streaming en el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) se realizaron los sorteos de los grupos participantes de ambas Copas de Oro.

El equipo de Generala Juana Azurduy, que viajará a Posadas del 17 al 22 de agosto compartirá el grupo con los equipos de Deportivo Español (Paraná); Los Vascos (Posadas) y El Vélez (Corrientes Interior). Integrarán el Grupo C de la Copa de Oro Centro.

Estudiantes, último campeón de la Copa Challenger será parte del Grupo B junto a

Sal y Pimienta (Corrientes); Neuquen (Paraná) y José Hernández (Paraná). La Masía por su parte, integrará el Grupo A compartiendo con Bajada Grande (Paraná); Social Zona Sud (Rosario) y Godoy Cruz (Mendoza). Ambos representantes de la Liga de Fútbol de Salón de Concordia le tocarán Paraná del 16 al 22 de agosto para la Copa Centro.

N. del R.: Aclaramos que el equipo que integra la zona de Estudiantes, se denomina Neuquen sin tilde diacrítica.

Por Fernando De Gaetano