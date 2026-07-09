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Jueves 9 de julio de 2026
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Tres hermanos barberos de Concordia organizaron una jornada solidaria en el barrio que los vio crecer.

En el barrio Pierrestegui: se llevó adelante la jornada solidaria con cortes de pelo, donaciones de ropa, juguetes y comida solidaria Maximiliano, Leonardo y Fernando junto a sus equipos llevaron la barbería al barrio que los vio nacer
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Redacción 7Paginas

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El frío polar no apagó la solidaridad. En el barrio Pierrestegui, Maximiliano, Leonardo y Fernando, los tres hermanos organizaron una jornada solidaria junto a más de 6 barberos y sus equipos de trabajo.

La propuesta fue integral. Durante toda la tarde se realizaron cortes gratuitos para chicos, jóvenes y adultos. Además, se donó ropa y juguetes, destinados a todas las familias que asisten al merendero del barrio.

Para completar la tarde, se cocinó una comida solidaria en el lugar, de la que participaron muchas familias y vecinos de la zona. Entre platos calientes, mates y charlas, el encuentro se transformó en un espacio de contención y encuentro.

“Volver al barrio que nos vio nacer con nuestro oficio y poder ayudar es lo más lindo que nos puede pasar” expresaron los hermanos.

Los vecinos agradecieron la iniciativa y destacaron el gesto de los barberos que, sin cobrar nada, llevaron su trabajo y su tiempo a la comunidad.

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Por Exequeil Bond