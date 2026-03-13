Tres hermanos barberos realizaron una jornada solidaria con cortes de pelo gratuitos en la Vieja Federación

La iniciativa fue impulsada por los hermanos Leonardo, Maxi y Fernando, quienes son propietarios de tres sucursales de barbería en Concordia y Federación. Motivados por el deseo de colaborar con quienes más lo necesitan, decidieron acercarse al barrio y ofrecer su trabajo de manera totalmente gratuita.

Un gesto para devolver a la comunidad

Según contaron los propios barberos, la idea surgió tiempo atrás cuando realizaron una actividad similar en Concordia, experiencia que los motivó a replicarla ahora en la ciudad de Federación.

“Queremos seguir haciendo esto, es una forma de devolver un poco de lo que la comunidad nos ha dado”, expresó uno de los hermanos al referirse a la iniciativa solidaria.

Durante la jornada, decenas de vecinos —entre ellos niños, jóvenes y adultos— pudieron acceder a un corte de pelo sin costo, lo que generó momentos de alegría y agradecimiento entre quienes participaron.

Una experiencia gratificante

Los organizadores destacaron que la experiencia resultó muy positiva y emocionante para ellos, ya que pudieron compartir un momento con las familias del lugar y aportar su granito de arena.

“Fue muy gratificante ver la alegría y la gratitud en las personas que se acercaron”, señalaron.

La acción solidaria de estos jóvenes emprendedores demuestra cómo pequeños gestos pueden generar un gran impacto en la comunidad, y deja abierta la puerta para que este tipo de actividades continúen realizándose en otros barrios de la región.

Por Exequiel Bond