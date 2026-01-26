Tres hombres sospechados de provocar daños en un establecimiento rural de Chañar

Según se informó a 7Paginas, los individuos fueron demorados en la Ruta Provincial N° 22, a aproximadamente un kilómetro de la dependencia policial, cuando se desplazaban de manera peatonal. Posteriormente, fueron trasladados a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y para quedar a disposición de la Fiscalía en turno.

Los demorados son un hombre de 31 años oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires; otro de 32 años con domicilio en la ciudad de Rosario, Santa Fe; y un tercero de 25 años, domiciliado en Diamante, Entre Ríos. De acuerdo a los primeros elementos recabados y a las descripciones aportadas, se trataría de las mismas personas que momentos antes habrían ingresado a un establecimiento rural cercano, donde habrían provocado diversos daños.

En tanto, el propietario del campo afectado radicó la correspondiente denuncia por los daños sufridos en su establecimiento ubicado en el Distrito Chañar, departamento Federal. Por disposición judicial, los tres involucrados quedaron supeditados a la causa mientras avanza la investigación.