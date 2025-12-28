Tres jóvenes fueron sorprendidos fumando marihuana en la Plaza Libertad de Federación

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:30 horas, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico se constituyeron en la plaza ubicada en la intersección de avenida 25 de Marzo y avenida Entre Ríos. En el lugar, procedieron a la identificación de tres masculinos, todos mayores de edad.

Según se informó a 7Paginas, al ser consultados por el personal policial, los jóvenes se mostraron visiblemente nerviosos y entregaron de manera voluntaria tres envoltorios plásticos —dos de color negro y uno de color blanco— que contenían en su interior una sustancia vegetal de color verde amarronada, con características similares a cannabis sativa.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la fiscal en turno, quien, tras ser interiorizada de los detalles del procedimiento, dispuso el secuestro de la sustancia en el lugar. Asimismo, se ordenó la correcta identificación de los tres involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa judicial correspondiente.

Desde la fuerza policial destacaron que estos controles se enmarcan en las acciones preventivas que se desarrollan de manera permanente en espacios públicos, con el objetivo de reforzar la seguridad y el cuidado de los vecinos.