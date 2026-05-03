Triatletas de Concordia se destacaron con varios podios en el IRONMAN 5150 de Encarnación

La competencia, que tuvo como escenario la Playa San José, la Costanera y el Sambódromo de la ciudad paraguaya, reunió a atletas de distintos países en un exigente circuito compuesto por 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

En la clasificación general, el triunfo fue para el paraguayo Gaetan Fetaud, mientras que en damas la victoria quedó en manos de la argentina Lucia Ain Merlo.

Gran rendimiento concordiense

Entre los representantes de Concordia, volvió a sobresalir Mateo Orlandini, del Nikaia Team, quien atraviesa un gran momento deportivo. Tras su reciente podio en San Juan —que le permitió clasificar al mundial de Francia—, este domingo se quedó con el primer puesto en la categoría 55 a 59 años.

En esa misma categoría, el equipo Nikaia logró un 1-2 con el segundo lugar de Alejandro Barla, consolidando una actuación sobresaliente.

También se destacaron:

Pía Calabresse, segunda en damas 54 a 59

Claudio Acuña, segundo en la categoría 50 a 54

Constanza Ricagno, tercera en damas 45 a 49

Por su parte, Francisco Meza obtuvo un meritorio cuarto puesto en la categoría 30 a 34 años, mientras que en damas, Laura Barla finalizó en el 13° lugar en esa misma división.

Más podios para Concordia

El rendimiento concordiense tuvo otro punto alto con Alejandro Ricagno, del AR Team, quien se quedó con el primer lugar en su categoría, sumando otro triunfo para la delegación local.

Además, Javier Cabrera, del SAR Team, finalizó en el puesto 11 en la categoría 45 a 49 años, completando una sólida participación.

La actuación de los triatletas de Concordia no solo dejó múltiples podios, sino que también reafirma el crecimiento sostenido de la disciplina en la ciudad de Concordia.

Redacción de 7Paginas