Triatlón Provincial: este domingo se corre la cuarta fecha del Circuito en Victoria

La denominada “ciudad de las siete colinas” recibirá por quinta vez a este prestigioso circuito, que ya pasó con gran éxito por Colón, Concordia y Federación. Aún restarán cuatro fechas más para completar el campeonato de la presente temporada.

La prueba se desarrollará sobre el tradicional formato sprint, comenzando con 750 metros de natación en el riacho Victoria, un brazo del río Paraná que ofrece un entorno ideal para esta disciplina. Luego, los competidores afrontarán 20 kilómetros de ciclismo, distribuidos en tres vueltas, recorriendo la característica topografía de Victoria, con exigentes subidas y sectores llanos sobre la costanera. Finalmente, el cierre será con 5 kilómetros de pedestrismo, en dos vueltas, completando un circuito dinámico y desafiante.

Desde la organización se indicó a 7Paginas, que esta será la primera fecha de la temporada que se dispute sobre la costa del Paraná, lo que genera grandes expectativas en torno a los resultados, ya que podrían aparecer nuevos protagonistas en los primeros puestos. En la última edición disputada en Victoria, los locales Máximo Andino y “Pipi” Rivero se impusieron con autoridad, por lo que nuevamente buscarán hacerse fuertes en su terreno.

La cuarta fecha también se destacará por la incorporación de numerosos competidores que se suman por primera vez al campeonato, especialmente atletas provenientes de Rosario y de distintas localidades de la provincia de Santa Fe, lo que aportará mayor competitividad al certamen.

El campeonato se presenta muy parejo tanto en varones como en damas. En Colón, los ganadores fueron el uruguayo Nahuel Soares de Lima y la paceña Anahí Díaz; en Concordia triunfaron Bruno Baldini (La Paz) y la concordiense Ana María Brunini; mientras que en Federación se impusieron Julián Caino (La Paz) y nuevamente Ana María Brunini. Por el momento, la clasificación general es liderada por los concordienses Federico Álvarez y Ana María Brunini, aunque los representantes de La Paz, últimos campeones con Federico Ruiz y Anahí Díaz, se mantienen muy cerca en la pelea por el título.

El epicentro de la competencia será “Playa Alta”, donde se ubicará el parque cerrado y la llegada. Al finalizar la prueba, se realizará la entrega de premios y se brindará el tradicional servicio post carrera para todos los participantes.

La organización de esta fecha está a cargo del histórico Andrés “Tachuela” Giusto y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Victoria, la agencia Grand Car a través de su marca Jeep, y la fiscalización de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.

Sin dudas, será una fecha clave para abrir el año deportivo, disfrutar de un escenario diferente y seguir consolidando un circuito que se distingue por la diversidad de sus sedes y la pasión de quienes lo protagonizan.