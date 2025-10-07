Triste final: hallaron sin vida a la joven Daiana Mendieta

Según confirmaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo a aproximadamente un kilómetro del casco céntrico de la localidad. El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un aljibe de unos diez metros de profundidad, lo que refuerza las sospechas de que se trate de un femicidio.

Desde el inicio de la búsqueda, la Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo en conjunto con vecinos y bomberos voluntarios. Las cámaras de seguridad públicas y privadas fueron fundamentales para reconstruir el recorrido del vehículo de Daiana, un auto que había sido hallado abandonado con las llaves puestas el mismo día de su desaparición.

En el marco de la investigación, el domingo por la madrugada fue detenido un hombre de 55 años, vecino de la víctima, cuyo domicilio fue allanado luego de que se resistiera al procedimiento y amenazara con un arma a los efectivos policiales. Durante el operativo se secuestraron tres teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux, pertenecientes al detenido y a su familia.

Los investigadores manejan la hipótesis de que Daiana habría mantenido comunicación con alguno de los integrantes del entorno del sospechoso antes de su desaparición, aunque los resultados de las pericias aún no fueron dados a conocer.

La magnitud del caso motivó el arribo a Gobernador Mansilla del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y del jefe de Policía provincial, Claudio González, quienes supervisan personalmente las tareas periciales y de investigación.

La comunidad de Mansilla se encuentra conmocionada por la noticia y exige justicia por Daiana Mendieta, cuya muerte podría sumarse a la dolorosa lista de femicidios que enlutan a la provincia.

Ahora