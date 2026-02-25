7PAGINAS

Miércoles 25 de febrero de 2026
Triste noticia: falleció una joven madre y generó profunda conmoción en la región

La ciudad de Federal atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Cecilia Guerra Avayú, una joven madre muy querida en la comunidad local.
Redacción 7Paginas

Según trascendió, la mujer venía luchando desde hacía tiempo contra una enfermedad que afectaba seriamente su salud. Pese a las dificultades, allegados destacaron su fortaleza y su voluntad de seguir adelante, siempre acompañada por su familia y seres queridos.

La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar con mensajes cargados de afecto, recuerdos y palabras de despedida. “Una mujer joven muy querida en el ámbito de nuestra comunidad que luchó durante mucho tiempo por vencer un grave problema de salud. Y siempre siguió adelante”, señalaron en una de las publicaciones.

El fallecimiento de Cecilia provocó una fuerte conmoción en Federal, una ciudad donde los lazos comunitarios suelen ser estrechos y donde su historia de lucha no pasó desapercibida.

En medio del dolor, la comunidad acompaña a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, recordándola por su entereza, su rol como madre y la huella que dejó entre quienes compartieron su camino.

FM Cien Federal.