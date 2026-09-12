Triunfazo de Estudiantes en San Salvador

El elenco estudiantil cerró el primer cuarto arriba por 22 a 13 y el local con un parcial de 21 a 16 se puso a cuatro al finalizar el primer tiempo, 38 a 34.

En el tercer cuarto, el «verde» con el 23 a 19 a favor se fue ganando el penúltimo segmento 61 a 53 y en el último período logró sostener la ventaja para terminar triunfando por 78 a 71.

Segunda victoria consecutiva para los dirigidos por Bruno Chareun y primera alegría en condición de visitante. Ahora Estudiantes jugará el viernes 18 de septiembre frente a La Armonía de Colón en el Gigante Verde.

Síntesis

Ferrocarril de San Salvador (71): José Melchiori 8, Axel Mendez 12, Uriel Lejtman 7, Santiago Challio 4, Edgardo Torné 15 (F.I.); Cristian Gerard 15, Gastón Arralde 10, Marcos Sack 0, Enzo Carnaghi 0. DT: Santiago Giles.

Estudiantes (78): Martín Fagalde 12, Valentino Rodríguez 2, Iván Villarroel 13, Agustín Samaniego 9, Nahuel García 20 (F.I.); Tiziano Pacor 10, Martín Nogues 12, Tomás Peralta 0. DT: Bruno Chareun.

Prensa Estudiantes Concordia